Економіка

13:03 15.05.2023

"Київтеплоенерго" змінює запірну арматуру на магістральній тепломережі, що постачає тепло 529 будівлям столиці

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"Київтеплоенерго" змінює запірну арматуру на магістральній тепломережі, що постачає тепло 529 будівлям столиці

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) змінює запірну арматуру на магістральному трубопроводі діаметром 600 мм, через який забезпечуються теплом 529 будівель Києва, повідомляється у пресрелізі компанії у понеділок.

"На одному з найбільших теплоджерел столиці триває заміна запірної арматури на магістральних тепломережах великого діаметру. Засувки встановили на трубопроводі діаметром 600 мм. По ньому постачається тепло для 529 будівель Києва: 214 житлових будинків, 278 відомств, 46 навчальних закладів та чотирьох – йдеться у документі.

Як пояснили у КТЕ, запірна арматура – це елементи трубопроводів, які використовуються для перекриття подачі теплоносія у разі аварійних ситуацій або за відключення тепломережі для проведення ремонтних робіт.

"Засувки завжди мають працювати коректно. Замість старих, які вичерпали свій ресурс, енергетики встановили сучасні засувки від провідного світового виробника. Вони надійніші в експлуатації і дозволяють швидше виконувати операційні завдання щодо відключення подачі теплоносія", - прокоментували в компанії.

Як зазначається у пресрелізі, нова запірна арматура у разі пошкодження тепломережі допоможе аварійним бригадам швидше розпочати усунення пошкоджень, що дозволить скоротити терміни відсутності послуг у клієнтів.

Наразі ремонтна кампанія триває на всіх теплоджерелах Києва, де фахівці КТЕ проводять діагностику, ремонт та налагодження водогрійних котлів та допоміжного обладнання.

"Енергетики перевіряють стан інженерних мереж, димових труб, насосного та іншого обладнання, яке працює під час опалювального сезону для генерації та транспортування тепла", – додали до "Київтеплоенерго".

Теги: #ремонт #київтеплоенерго

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