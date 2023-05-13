Чистий відтік з України минулого тижня зріс до 25 тис. осіб

Чистий відтік з України на тижні з 6 до 12 травня зріс до 25 тис. із 3 тис. осіб тижнем раніше.

За даними Держприкордонслужби у фейсбуці, потік на виїзд з України на зазначеному тижні незначно зменшився - з 265 тис. до 262 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд упав із 262 тис. до 237 тис. осіб.

Після завершення православного Великодня, за три тижні перед яким майже щодня фіксувався чистий приплив в Україну, останні чотири тижні кількість тих, хто виїжджає з країни, перевищує кількість тих, хто в'їжджає, зокрема останні 11 днів відплив фіксується щодня.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, 19-го тижня року залишилася на рівні 121 тис., а оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами скоротилася зовсім несуттєво - із 438 до 435.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала значне збільшення чистого відтоку з України - до 17,6 тис. осіб із 4,6 тис. осіб тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі дещо збільшився - зі 173,6 тис. осіб до 174,9 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі до України скоротився зі 169,0 тис. осіб до 157,3 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 12 травня 2023 року до Польщі з України прибуло 11,818 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 10,023 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Проте з кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувався чистий відтік. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни досяг 223 тис. осіб.

Відтоді і дотепер в Україну в'їхало на 102 тис. осіб більше, ніж виїхало.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 9 травня досягла 5,065 млн, збільшившись за тиждень приблизно на 29 тис.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис. осіб:

Дата з України Зокрема в Польщу в Україну Зокрема українці кількість автівок Гуманітарних вантажівок, од. 12.05 37 23 35 31 17 64 11.05 38 24 33 29 18 63 10.05 35 22 33 29 18 67 09.05 34 21 31 28 17 61 08.05 37 25 35 32 17 59 07.05 41 27 36 33 17 60 06.05 40 26 34 30 17 61 05.05 40 26 34 30 17 61 04.05 40 26 30 26 17 57 03.05 37 23 30 27 16 65 02.05 35 22 32 28 16 58 01.05 32 20 40 36 16 59 30.04 38 25 48 44 18 56 29.04 43 27 48 43 21 82

Дані: Держприкордонслужба