Економіка

21:45 13.05.2023

Чистий відтік з України минулого тижня зріс до 25 тис. осіб

3 хв читати
Чистий відтік з України минулого тижня зріс до 25 тис. осіб

Чистий відтік з України на тижні з 6 до 12 травня зріс до 25 тис. із 3 тис. осіб тижнем раніше.

За даними Держприкордонслужби у фейсбуці, потік на виїзд з України на зазначеному тижні незначно зменшився - з 265 тис. до 262 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд упав із 262 тис. до 237 тис. осіб.

Після завершення православного Великодня, за три тижні перед яким майже щодня фіксувався чистий приплив в Україну, останні чотири тижні кількість тих, хто виїжджає з країни, перевищує кількість тих, хто в'їжджає, зокрема останні 11 днів відплив фіксується щодня.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, 19-го тижня року залишилася на рівні 121 тис., а оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами скоротилася зовсім несуттєво - із 438 до 435.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала значне збільшення чистого відтоку з України - до 17,6 тис. осіб із 4,6 тис. осіб тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі дещо збільшився - зі 173,6 тис. осіб до 174,9 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі до України скоротився зі 169,0 тис. осіб до 157,3 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 12 травня 2023 року до Польщі з України прибуло 11,818 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 10,023 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Проте з кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувався чистий відтік. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни досяг 223 тис. осіб.

Відтоді і дотепер в Україну в'їхало на 102 тис. осіб більше, ніж виїхало.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 9 травня досягла 5,065 млн, збільшившись за тиждень приблизно на 29 тис.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис. осіб:

Дата

з України

Зокрема в Польщу

в Україну

Зокрема українці

кількість автівок

Гуманітарних вантажівок, од.

12.05

37

23

35

31

17

64

11.05

38

24

33

29

18

63

10.05

35

22

33

29

18

67

09.05

34

21

31

28

17

61

08.05

37

25

35

32

17

59

07.05

41

27

36

33

17

60

06.05

40

26

34

30

17

61

05.05

40

26

34

30

17

61

04.05

40

26

30

26

17

57

03.05

37

23

30

27

16

65

02.05

35

22

32

28

16

58

01.05

32

20

40

36

16

59

30.04

38

25

48

44

18

56

29.04

43

27

48

43

21

82

 

Дані: Держприкордонслужба

 

Теги: #статистика #кордон #пасажиропотік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:21 13.05.2023
Україна вийшла з двох угод про співпрацю з Росією та Білоруссю щодо державного кордону

Україна вийшла з двох угод про співпрацю з Росією та Білоруссю щодо державного кордону

12:23 12.05.2023
Щодня за допомогою системи "Шлях" західний кордон України перетинають до 3 тисяч чоловіків призовного віку

Щодня за допомогою системи "Шлях" західний кордон України перетинають до 3 тисяч чоловіків призовного віку

19:03 09.05.2023
Тоннаж "зернового коридору" минулого тижня скоротився на 10%

Тоннаж "зернового коридору" минулого тижня скоротився на 10%

20:10 29.04.2023
Чистий відтік з України минулого тижня знизився до 22 тис.

Чистий відтік з України минулого тижня знизився до 22 тис.

16:11 29.04.2023
Польща посилить захист кордону з РФ - прем'єр

Польща посилить захист кордону з РФ - прем'єр

19:33 24.04.2023
Пропуск через українсько-угорський кордон відновлено

Пропуск через українсько-угорський кордон відновлено

15:25 23.04.2023
Держприкордонслужба зафіксувала відтік 34 тис. з України після завершення великодніх свят

Держприкордонслужба зафіксувала відтік 34 тис. з України після завершення великодніх свят

19:21 22.04.2023
В Україні від мін загинули 124 людини, з них шестеро дітей

В Україні від мін загинули 124 людини, з них шестеро дітей

17:30 18.04.2023
Інвестхолдинг EFI Group повідомляє про скупчення на українсько-польському кордоні вантажівок із сільгосппродукцією

Інвестхолдинг EFI Group повідомляє про скупчення на українсько-польському кордоні вантажівок із сільгосппродукцією

15:21 18.04.2023
Польща розпочала будівництво електронного бар'єру на кордоні з РФ

Польща розпочала будівництво електронного бар'єру на кордоні з РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Місія МВФ щодо першого перегляду програми EFF очікується наприкінці травня - фонд

ОСТАННЄ

Розглянуто перші 377 проєктів відновлення коштом Фонду ліквідації наслідків російської агресії - Агентство відновлення

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ

Заступник голови Мінфіну: Давайте виграємо війну і тоді будемо говорити про терміни приватизації ПриватБанку

USDA очікує падіння експорту пшениці з України у 2023/24МР на 5 млн тонн і кукурудзи на 9 млн тонн

ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

Tesla оновить ПЗ в 1 млн автомобілів у Китаї для вдосконалення гальмівної системи

Бельгія виділить Україні EUR92 млн за рахунок податків на заморожені російські активи

"Метінвест" готовий приєднатися до "зеленого" переходу Європи, має намір розширювати свою присутність у ЄС - СЕО

Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА