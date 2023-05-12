Бельгія виділить Україні EUR92 млн за рахунок податків на заморожені російські активи

Бельгійський уряд оголосив про схвалення нового пакету допомоги Україні обсягом EUR92 млн, фінансування буде здійснено за рахунок податків на російські активи, заморожені в країні, повідомили місцеві ЗМІ.

Половина цієї суми призначена для військової допомоги. Йдеться про постачання бронетехніки, зброї та боєприпасів. Крім того, EUR46 млн буде спрямовано "на підтримку населення України і зміцнення бельгійської дипломатичної присутності".

Наприкінці березня бельгійський уряд оголосив, що використовуватиме доходи від оподаткування російських активів, заморожених у країні, для прямої підтримки України, а також для інтеграції українців у Бельгії. Тоді згадувалася сума близько EUR625 млн.