Економіка

17:02 12.05.2023

"Метінвест" готовий приєднатися до "зеленого" переходу Європи, має намір розширювати свою присутність у ЄС - СЕО

4 хв читати
"Метінвест" готовий приєднатися до "зеленого" переходу Європи, має намір розширювати свою присутність у ЄС - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" готова приєднатися до "зеленого" переходу Європи в рамках декарбонізації сталеливарної промисловості.

"Метінвест" - найбільший виробник залізної руди в Україні, Україна - найбільший виробник залізорудної продукції в Європі. І велика перевага полягає в тому, що в Україні видобувають магнетитову залізну руду, яку можна збагачувати до якості DRI і HBI за вже відомими технологіями. Усе, що для цього потрібно, - це енергія", - зазначив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков на конференції Made in Steel у Мілані.

У своєму виступі він наголосив, що поділяє стратегію українського уряду щодо післявоєнної відбудови країни, яка полягає у продовженні розвитку відновлюваної та ядерної енергетики. Адже завдяки потужним запасам ядерної енергії, які можна використовувати для виробництва екологічно чистого водню, Україна може стати постачальником сировини для виробництва заліза прямого відновлення (DRI) для Європи.

За його словами, більша частина енергетичного балансу України вже декарбонізована: вона на 65% складається з ядерної енергетики, на 10-15% - з поновлюваних джерел енергії і на 10% - з водню.

"Ідея полягає в тому, щоб побудувати потужності DRI на наших підприємствах в Україні для поставок споживачам ЄС. І це, на мій погляд, має стати невід'ємною частиною відновлення України. Це також спосіб наблизити Україну до ЄС, увійшовши в загальний ланцюжок продукції ЄС у цьому русі "зеленої" сталі"", - сказав Риженков, якого цитує пресслужба.

І додав, що перехід до "зеленого" виробництва зробить сталеву продукцію більш конкурентоспроможною в майбутньому. Чистіша сталь отримає перевагу над іншими продуктами, наприклад, алюмінієм або пластиком.

"Метінвест" також має намір збільшити свою присутність у Європі на всіх рівнях.

"Ми шукаємо можливості, пов'язані з придбанням компаній у Європі, а також із будівництвом підприємств з нуля, зокрема в Італії. Навіть якщо ці підприємства не працюватимуть на водні або поновлюваних джерелах енергії з першого дня, вони повинні мати всі характеристики, щоб у майбутньому працювати в екологічно стійкий спосіб", - пояснив керівник компанії.

Розповідаючи про подолання викликів війни та завершення 2022 року з позитивними результатами, топменеджер зазначив, що групі допомогла диверсифікація ланцюжка створення вартості та логістики. Адже для компанії війна фактично розпочалася 2014 року, і досвід перших воєнних років відіграв ключову роль у подоланні критичних проблем минулого року. Тому, коли "Метінвест" зіткнувся з перебоями в ланцюжку поставок і втратою контролю над підприємствами в Маріуполі, компанія знайшла нові джерела сировини, навіть незважаючи на те, що в перші кілька місяців була змушена тимчасово зупинити виробництво. Так, підприємства групи в Європі стали автономними і почали отримувати сировину з відкритого ринку. Приміром, для італійських прокатних заводів, які раніше працювали на сировині "Азовсталі", знайшли постачальників з Близького Сходу, Бразилії, Великої Британії.

Водночас персонал "Метінвесту" був підготовлений до дій у різних ситуаціях. "І це дало нам змогу врятувати багато життів і, принаймні, частково захистити наші заводи", - наголосив Риженков.

За його словами, акціонер "Метінвесту" Рінат Ахметов хоче докласти максимум зусиль до відновлення України, Маріуполя та металургійних комбінатів "Азовсталь" і ММК імені Ілліча. Частина цих зусиль - приєднання групи як партнера до проєкту Mariupol Reborn.

Гендиректор зазначив, що ще до російського вторгнення були плани перетворити маріупольські комбінати на DRI-центр, що виробляє "зелену" сталь. "Знесення мало відбутися 2025 року, але, на жаль, воно вже відбулося з відомих нам сумних причин. Це може і має стати можливістю відновити металургійне виробництво, зберігши нашу спадщину", - вважає керівник компанії.

Глава "Метінвесту" також зазначив, що після блокування росіянами українських портів група почала перевозити свою продукцію до Європи залізничним транспортом. "Це стало викликом із самого початку вторгнення, особливо для європейських операторів. Адже українська залізниця готова була перевозити наші обсяги, а європейці не були готові на своїй території. Однак, ми добре попрацювали з логістичними операторами в Європі. Нам також вдалося задіяти балтійські порти, які не звикли працювати з великими обсягами", - пояснив топменеджер.

За словами Риженкова, розвиток наземних перевезень між Україною та країнами ЄС також матиме важливе значення на наступному етапі "зеленого" переходу.

"Україна - чудове джерело DRI, який необхідний переробникам у Європі. Це буде великою перевагою в майбутньому, коли "Метінвест" або інші українські виробники почнуть виробляти DRI", - переконаний Риженков.

Made in Steel - міжнародна виставка і конференція металургійної промисловості, що відбулася в Мілані 9-11 травня 2023 року. У виставці взяли участь понад 300 компаній із 21 країни, що представляють різні сегменти гірничо-металургійного комплексу.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #риженков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 12.05.2023
"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

13:02 03.05.2023
"Метінвест" у I кв. сплатив понад 2,5 млрд грн податків до бюджету України

"Метінвест" у I кв. сплатив понад 2,5 млрд грн податків до бюджету України

17:10 28.04.2023
"Метінвест" має намір постачати сталь для відновлення України у партнерстві з італійськими компаніями - СЕО

"Метінвест" має намір постачати сталь для відновлення України у партнерстві з італійськими компаніями - СЕО

15:22 21.04.2023
"Метінвест" погасив облігації 2023 року в повному обсязі

"Метінвест" погасив облігації 2023 року в повному обсязі

21:42 18.04.2023
До річниці визволення Київщини в Бучі встановили Меморіал захисникам із металу "Метінвесту"

До річниці визволення Київщини в Бучі встановили Меморіал захисникам із металу "Метінвесту"

13:13 11.04.2023
Ахметов ініціює арбітраж проти Росії за захоплені активи в Донецькій і Луганській областях для фінансування майбутнього відновлення України

Ахметов ініціює арбітраж проти Росії за захоплені активи в Донецькій і Луганській областях для фінансування майбутнього відновлення України

14:41 29.03.2023
Гендиректор "Метінвесту" запропонував італійським промисловцям створити спецструктуру для допомоги у відновленні України

Гендиректор "Метінвесту" запропонував італійським промисловцям створити спецструктуру для допомоги у відновленні України

13:32 27.03.2023
Металургійна галузь відновиться тільки після деблокади портів - комерційний директор "Метінвесту"

Металургійна галузь відновиться тільки після деблокади портів - комерційний директор "Метінвесту"

13:50 21.03.2023
У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

15:28 20.03.2023
Ініціатива Метінвесту "Рятуємо життя" психологічно реабілітує людей у рамках проєкту "Незламна мама"

Ініціатива Метінвесту "Рятуємо життя" психологічно реабілітує людей у рамках проєкту "Незламна мама"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Місія МВФ щодо першого перегляду програми EFF очікується наприкінці травня - фонд

Сільгоспземля в Україні у 2023 р. подорожчала на 20% - Мінагрополітики

Інфляція в Україні у квітні знизилася до 0,2%, у річному вираженні - до 17,9%

ОСТАННЄ

Бельгія виділить Україні EUR92 млн за рахунок податків на заморожені російські активи

Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

У ЄС запропонували офіційно заборонити постачання нафти РФ нафтопроводом "Дружба" до ФРН і Польщі - ЗМІ

Мобільні обстеження РГК майже 20 тис. км мереж у 2022 р. запобігли втраті газу на 1 млрд грн - компанія

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Податкові надходження від туристичної галузі в I кв. зросли в 10 регіонах України - ДАРТ

Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Місія МВФ щодо першого перегляду програми EFF очікується наприкінці травня - фонд

УКАБ закликає зберегти пільговий режим оподаткування пального до закінчення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА