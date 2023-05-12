"Метінвест" готовий приєднатися до "зеленого" переходу Європи, має намір розширювати свою присутність у ЄС - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" готова приєднатися до "зеленого" переходу Європи в рамках декарбонізації сталеливарної промисловості.

"Метінвест" - найбільший виробник залізної руди в Україні, Україна - найбільший виробник залізорудної продукції в Європі. І велика перевага полягає в тому, що в Україні видобувають магнетитову залізну руду, яку можна збагачувати до якості DRI і HBI за вже відомими технологіями. Усе, що для цього потрібно, - це енергія", - зазначив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков на конференції Made in Steel у Мілані.

У своєму виступі він наголосив, що поділяє стратегію українського уряду щодо післявоєнної відбудови країни, яка полягає у продовженні розвитку відновлюваної та ядерної енергетики. Адже завдяки потужним запасам ядерної енергії, які можна використовувати для виробництва екологічно чистого водню, Україна може стати постачальником сировини для виробництва заліза прямого відновлення (DRI) для Європи.

За його словами, більша частина енергетичного балансу України вже декарбонізована: вона на 65% складається з ядерної енергетики, на 10-15% - з поновлюваних джерел енергії і на 10% - з водню.

"Ідея полягає в тому, щоб побудувати потужності DRI на наших підприємствах в Україні для поставок споживачам ЄС. І це, на мій погляд, має стати невід'ємною частиною відновлення України. Це також спосіб наблизити Україну до ЄС, увійшовши в загальний ланцюжок продукції ЄС у цьому русі "зеленої" сталі"", - сказав Риженков, якого цитує пресслужба.

І додав, що перехід до "зеленого" виробництва зробить сталеву продукцію більш конкурентоспроможною в майбутньому. Чистіша сталь отримає перевагу над іншими продуктами, наприклад, алюмінієм або пластиком.

"Метінвест" також має намір збільшити свою присутність у Європі на всіх рівнях.

"Ми шукаємо можливості, пов'язані з придбанням компаній у Європі, а також із будівництвом підприємств з нуля, зокрема в Італії. Навіть якщо ці підприємства не працюватимуть на водні або поновлюваних джерелах енергії з першого дня, вони повинні мати всі характеристики, щоб у майбутньому працювати в екологічно стійкий спосіб", - пояснив керівник компанії.

Розповідаючи про подолання викликів війни та завершення 2022 року з позитивними результатами, топменеджер зазначив, що групі допомогла диверсифікація ланцюжка створення вартості та логістики. Адже для компанії війна фактично розпочалася 2014 року, і досвід перших воєнних років відіграв ключову роль у подоланні критичних проблем минулого року. Тому, коли "Метінвест" зіткнувся з перебоями в ланцюжку поставок і втратою контролю над підприємствами в Маріуполі, компанія знайшла нові джерела сировини, навіть незважаючи на те, що в перші кілька місяців була змушена тимчасово зупинити виробництво. Так, підприємства групи в Європі стали автономними і почали отримувати сировину з відкритого ринку. Приміром, для італійських прокатних заводів, які раніше працювали на сировині "Азовсталі", знайшли постачальників з Близького Сходу, Бразилії, Великої Британії.

Водночас персонал "Метінвесту" був підготовлений до дій у різних ситуаціях. "І це дало нам змогу врятувати багато життів і, принаймні, частково захистити наші заводи", - наголосив Риженков.

За його словами, акціонер "Метінвесту" Рінат Ахметов хоче докласти максимум зусиль до відновлення України, Маріуполя та металургійних комбінатів "Азовсталь" і ММК імені Ілліча. Частина цих зусиль - приєднання групи як партнера до проєкту Mariupol Reborn.

Гендиректор зазначив, що ще до російського вторгнення були плани перетворити маріупольські комбінати на DRI-центр, що виробляє "зелену" сталь. "Знесення мало відбутися 2025 року, але, на жаль, воно вже відбулося з відомих нам сумних причин. Це може і має стати можливістю відновити металургійне виробництво, зберігши нашу спадщину", - вважає керівник компанії.

Глава "Метінвесту" також зазначив, що після блокування росіянами українських портів група почала перевозити свою продукцію до Європи залізничним транспортом. "Це стало викликом із самого початку вторгнення, особливо для європейських операторів. Адже українська залізниця готова була перевозити наші обсяги, а європейці не були готові на своїй території. Однак, ми добре попрацювали з логістичними операторами в Європі. Нам також вдалося задіяти балтійські порти, які не звикли працювати з великими обсягами", - пояснив топменеджер.

За словами Риженкова, розвиток наземних перевезень між Україною та країнами ЄС також матиме важливе значення на наступному етапі "зеленого" переходу.

"Україна - чудове джерело DRI, який необхідний переробникам у Європі. Це буде великою перевагою в майбутньому, коли "Метінвест" або інші українські виробники почнуть виробляти DRI", - переконаний Риженков.

Made in Steel - міжнародна виставка і конференція металургійної промисловості, що відбулася в Мілані 9-11 травня 2023 року. У виставці взяли участь понад 300 компаній із 21 країни, що представляють різні сегменти гірничо-металургійного комплексу.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".