Коридор для вивезення сільгосппродукції з України в рамках "зернової угоди" знову діє - Міноборони Туреччини

Спільний координаційний центр відновив інспекції суден, що прямують з України із сільгосппродукцією в рамках Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє у вівторок "Сабах".

Відповідна інформація раніше стала відома турецьким ЗМІ від Міноборони Туреччини.

Як нагадує видання, в ООН напередодні повідомляли, що в неділю і понеділок інспекцій суден не було.

Водночас у турецькому Міноборони підтвердили, що 10-11 травня Туреччина, РФ, Україна та ООН проведуть переговори щодо "зернової угоди".

Раніше Мінвідновлення України повідомило, що 8 травня РФ знову заблокувала роботу "зернової угоди", відмовившись реєструвати судна на вхід і здійснювати їх інспекції. За інформацією відомства, у територіальних водах Туреччини очікує на інспекцію 90 суден, із яких 62 - це судна, що йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного флоту, так і суден на вихід припинено. Експорт української агропродукції "зерновим коридором" у квітні "не дотягнув" і до 3 млн тонн.

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, то Росія - що лише на 60.

Блокованим у портах України залишається 51 судно із 670 тис. тонн різних вантажів, зокрема зернових, і приблизно 230 членами екіпажу, повідомляла раніше агентству "Інтерфакс-Україна" Адміністрація морських портів України (АМПУ). Водночас у портах Миколаївського регіону заблоковано 30 суден, з яких вісім із понад 165 тис. тонн агропродукції.

"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності розширення Чорноморської зернової ініціативи з включенням портів Миколаївського регіону. Це дасть змогу значно збільшити обсяги експорту українського продовольства до країн світу, які цього потребують", - зазначили в АМПУ.