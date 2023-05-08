Українці у квітні придбали найбільшу цього року кількість вживаних іномарок - "Укравтопром"

Первинні реєстрації ввезених з-за кордону уживаних легкових автомобілів у квітні 2023 року зросли майже на 8% до березня 2023 року - до 15,3 тис. од., що стало найбільшою з початку року кількістю реєстрацій за місяць, повідомила асоціація "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто - 45%, далі йдуть дизельні - 36%, електромобілі - 11%, авто з ГБО - 5% і гібриди - 3%.

Середній вік старих автомобілів, які перейшли у квітні на українські номери, - 11 років.

За даними асоціації, п'ятірка лідерів ринку вживаних іномарок порівняно з березнем не змінилася: найпопулярнішим залишається Renault Megane - 1273 од., другий результат у Volkswagen Golf - 1180 од., третій - у Skoda Octavia - 794 од. Замикають лідерську п'ятірку Volkswagen Passat (694 од.) і Ford Focus (377 од.).

Крім того, до десятки місяця увійшли: Nissan Leaf - 366 од.; Nissan Qashqai - 337 од.; VW Touran - 320 од.; Skoda Fabia - 277 од.; AUDI A4 - 270 од.

Як повідомлялося з посиланням на "Укравтопром", нових легкових авто в Україні у квітні зареєстровано 5,16 тис., тобто майже втричі менше.

"Укравтопром" повідомляє, що загалом у січні-квітні першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що в 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Українці у 2022 році зареєстрували 388,5 тис. ввезених уживаних легкових іномарок, що майже на чверть менше, ніж роком раніше, але більше ніж у 10 разів більше за ринок нових легкових авто.