Через бойові дії залишається без е/е частина абонентів у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій областях, прикордонні Сумщини та Чернігівщини - Міненерго

Енергетикам вдалося оперативно, впродовж години, під'єднати до енергосистеми об'єкт генерації в Донецькій області, відключений унаслідок здійсненого російськими агресорами обстрілу в ніч проти суботи, і стабілізувати ситуацію, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням міністерства в телеграм-каналі, загалом через бойові дії залишається знеструмленою частина абонентів у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій областях, прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Крім того, через несприятливі погодні умови є відключення в Кіровоградській, а з технологічних причин - у Дніпропетровській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє ситуація", - зазначило Міненерго.

Зокрема, у Херсонській області повернуто електропостачання 365 абонентам, знеструмленим із періоду окупації.

Водночас міністерство зазначило, що, працюючи на максимумі потужностей в умовах триваючої повені, "Укргідроенерго" генерувало е/е майже на 5% понад план.