Економіка

17:10 28.04.2023

"Метінвест" має намір постачати сталь для відновлення України у партнерстві з італійськими компаніями - СЕО

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"Метінвест" має намір постачати сталь для відновлення України у партнерстві з італійськими компаніями - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" має намір брати участь у повоєнному відновленні України разом із українським урядом та італійським бізнесом, повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков на Конференції з відновлення України, що відбулася 26 квітня в Римі за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови ради міністрів Італії Джорджи Мелоні.

Згідно з пресрелізом у п'ятницю, під час дискусії Денис Шмигаль зазначив, що Україна сподівається на участь Італії у спільних інфраструктурних, логістичних, виробничих та комерційних проєктах відновлення України від наслідків війни.

"Сотні італійських та українських компаній, бізнесів, асоціацій, які сьогодні тут, - це сигнал того, що ми маємо спільну зацікавленість у проєктах відновлення, які, зокрема, сьогодні описав президент України. Запрошуємо італійські компанії інвестувати в Україну та реалізовувати проєкти відновлення вже сьогодні", – сказав він.

Прем'єр-міністр додав, що Україна розраховує на мільярд євро від італійської агенції SACE для невідкладного фінансування відновлення енергетики, житла, гуманітарного розмінування, критичної та соціальної інфраструктури, підтримки малого та середнього бізнесу.

У свою чергу Юрій Риженков на спеціалізованій металургійній панелі у рамках конференції зазначив, що "Метінвест" як потенційний постачальник сталі розглядатиме питання стратегічного партнерства з італійськими компаніями в Україні. Зокрема, йдеться про співпрацю у сфері транспортної інфраструктури (дороги, мости, морські порти), енергетичної інфраструктури (виробництво та постачання енергії), соціальної інфраструктури (школи, лікарні, інші громадські установи).

"Україна втратила виробництво рейок і слябів через зруйновані заводи в Маріуполі. З одного боку, це проблема, оскільки Італія була великим споживачем українських слябів. Але з іншого - можливість для відновлення України, оскільки це найбільш очевидні сфери, які потребують інвестицій. Один з перших проєктів плану відновлення України, опублікований минулого року, вже містить ініціативи, у яких італійський бізнес може узяти участь. І саме тут "Метінвест" готовий співпрацювати з ним для реалізації плану відновлення України", - наголосив топменеджер, якого цитує пресслужба.

Окрім того, "Метінвест" у партнерстві з італійськими компаніями прагне покращити технологічний рівень металургійного виробництва в Україні та стати частиною процесу зеленої трансформації європейської промисловості. Зокрема, йдеться про розширення виробництва DR-окатишів, основної сировини для екологічнішого металургійного виробництва з використанням електродугових печей. "Метінвест" розглядає можливість партнерства з DRI d’Italia, спільним проєктом InvItalia та CEIP Scarl, консорціумом виробників сталі в електродугових печах.

Однак участь у цих проєктах вимагатиме додаткових інвестицій у виробничі потужності. Наприклад, для модернізації частини підприємств та будівництва нових виробництв відповідно до цілей Національного плану з відновлення України, розробленого та презентованого в середині 2022 року, знадобиться близько $6 млрд. Перспективні інвестпроєкти передбачають модернізацію технології збагачення залізної руди та будівництво ліній з виробництва DR-окатишів, будівництво електросталеплавильних потужностей та нових прокатних виробництв.

У своєму виступі на конференції президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має значний потенціал для розвитку зеленої металургії. "Від залізняку до літію та інших максимально затребуваних світом ресурсів - все це Україна. Від природного газу до титану...Ми можемо дати - і дамо! - все це глобальним ринкам. Багато в чому зможемо замістити компанії з Росії - тих, хто обрав роботу на війну, а не на глобальний розвиток", – зазначив він.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #сталь #метінвест

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