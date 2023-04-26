BAT виплатить понад $635 млн у США через порушення санкцій проти Північної Кореї

Тютюновий концерн British American Tobacco досяг угоди з міністерством юстиції США та Управлінням з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США для завершення розслідування її комерційної діяльності у Північній Кореї в 2007-2017 рр.

Як повідомляють у пресрелізі компанії, загальна сума виплат становитиме $635,2 млн плюс відсотки.

Угода, що стосується розслідування про порушення санкцій, не вплине на фінансові показники BAT у 2023 році. Компанія повідомляла у звітності за 2022 рік про створення резерву у цій справі в розмірі 450 млн фунтів стерлінгів ($540 млн).

BAT припинила всю комерційну діяльність, пов'язану з Північною Кореєю, до вересня 2017 року.