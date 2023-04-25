До проєкту "Армія відновлення" вже залучено 15,7 тис. безробітних у 17 регіонах - Мінекономіки

До проєкту "Армія відновлення" вже було залучено 15,7 тис. безробітних у 17 регіонах, серед найактивніших учасників - Полтавська, Харківська, Київська, Донецька та Чернігівська область, повідомляє заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

"До проєкту "Армія відновлення" вже залучено 15,7 тисячі безробітних у 17 регіонах, нещодавно до нього долучилася Одеська область. (...) Загалом безробітні, які здійснюють відновлювальні роботи, заробили вже 100 млн грн. Важливо, що оплата за їхню роботу становить щонайменше 6700 грн, що є вищим за середній розмір допомоги з безробіття, яку отримує безробітний, перебуваючи на обліку", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті у вівторок.

Лідером серед найактивніших учасників проєкту є Полтавська область - залучено 3 623 особи, також задіяні Харківська - 1955 осіб, Київська - 1 945 осіб, Донецька - 1 928 осіб, Чернігівська область - 1 719 безробітних.

Зазначається, що види суспільно необхідних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, далі повідомляє Центр зайнятості, який пропонує безробітним, які перебувають на обліку, долучитися до виконання таких робіт. З тими, хто вирішив долучитися, укладається строковий трудовий договір на період виконання роботи.

Безробітних найчастіше залучають до розбору завалів, а також до відновлення житлових будинків, що зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій; також до будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб; надання соціальних послуг у Пунктах незламності; облаштування й укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття; заготівлі дров для військових і населення; розвантаження, фасування й доставлення гуманітарної допомоги, а також робіт у центрах приймання внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомлялося, проєкт "Армія відновлення" було запроваджено восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни за рахунок виконання ними суспільно корисних робіт.

Джерело: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=582f0b0e-2a27-4667-a362-279b2c524886&title=ZalucheniDoarmii&fbclid=IwAR23VXZraSxrcSkYx-JmUHPWV514W0PpDmU0yh-DeZqm9ROT8x8nOsq48Tk