Економіка

11:48 25.04.2023

ЄС виділяє Україні EUR1,5 млрд у рамках щорічного пакета макрофінансової допомоги

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ЄС виділяє Україні EUR1,5 млрд у рамках щорічного пакета макрофінансової допомоги

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні у вівторок чергового траншу макрофінансової в розмірі EUR1,5 млрд.

"Сьогодні ми надаємо Україні ще EUR1,5 млрд у рамках нашого щорічного пакета макрофінансової допомоги. Ми продовжимо допомагати Україні в протистоянні російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури і проводити важливі реформи", - написала вона у твіттері.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить підтримувати функціонування інституцій України, а також допоможе їй у проведенні важливих реформ.

У грудні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік у розмірі EUR18 млрд за 10-річного пільгового періоду. Держави - члени Євросоюзу покриватимуть основну частину відсоткових витрат. Гарантії за цим запозиченням нададуть або з бюджету ЄС, або країни союзу.

У ЄК пояснили, що Україна повинна буде погасити кредити протягом 35 років, починаючи з 2033 року.

У січні 2023 року Єврокомісія здійснила виплату Україні EUR3 млрд - першого траншу цієї допомоги. Починаючи з березня виплати відбуваються щомісяця в розмірі EUR1,5 млрд. Попередні виплати відбулися 21 березня.

Теги: #транш #єврокомісія #фіндопомога

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