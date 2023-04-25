Економіка

10:38 25.04.2023

Заарештовано активи Оксани Марченко в Запорізькому заводі феросплавів - СБУ

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Заарештовано активи Оксани Марченко в Запорізькому заводі феросплавів - СБУ

Суд заарештував корпоративні права дружини підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Віктора Медведчука Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів" загальною вартістю понад 1 млрд грн, повідомляється на сайті Служби безпеки України у вівторок.

"Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії. Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній у Європі. Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", - ідеться в повідомленні.

У спецслужбі також нагадали, що раніше вже було заарештовано майно Марченко на загальну суму понад 6 млрд грн у межах кримінального провадження за підозрою її у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

У лютому цього року слідчі СБУ повідомили Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #марченко #ззф

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