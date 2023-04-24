Економіка

22:07 24.04.2023

Рада НБУ затвердила перерахування центробанком рекордних 71,87 млрд грн прибутку до держбюджету

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Рада НБУ затвердила перерахування центробанком рекордних 71,87 млрд грн прибутку до держбюджету

Рада Національного банку України (НБУ) на засіданні у вівторок затвердила перерахування 79%, або 71,87 млрд грн прибутку центробанку за 2022 рік до державного бюджету, свідчить консолідована фінзвітність Нацбанку за 2022 рік, затверджена Радою НБУ 24 квітня.

Згідно з повідомленням, залишок прибутку до розподілу - 19,2 млрд грн - згідно з вимогами закону "Про НБУ" буде спрямовано на збільшення загальних резервів Нацбанку, що мають становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацбанку.

Зазначається, що станом на 31 грудня 2022 року валюта балансу Нацбанку становила 1 958,6 млрд грн, тоді як 2021 року вона становила 1 376,9 млрд грн.

Основні активи Нацбанку станом на кінець 2022 року становили цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 695,5 млрд грн, кошти та депозити в інвалюті, обсяг яких - 241,5 млрд грн, цінні папери України - 757 млрд грн і кредити, надані банкам та іншим позичальниками - 40,8 млрд грн.

У звіті зазначено, що основні зміни в активах Нацбанку 2022 року зумовлені зменшенням на 8% обсягу міжнародних резервів - до $28,5 млрд на кінець 2022 року (з $30,9 млрд - на кінець 2021 року).

Також вони були зумовлені збільшенням удвічі обсягу цінних паперів у портфелі Національного банку, що пов'язано з придбанням у березні-грудні 2022 року ОВДП загальною номінальною вартістю 400 млрд грн, що було необхідним для підтримання безперервності бюджетних видатків в умовах повномасштабної збройної агресії Росії.

Також кредитний портфель зменшився у 2,4 раза за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобов'язання Національного банку на 31 грудня 2022 року становлять 1 630 млрд грн, що становить 83% валюти балансу (пасивів).

Крім того, основні зміни в зобов'язаннях Національного банку відбулися за статтями банкноти і монети в обігу (зросли на 14% до 715 млрд грн) і депсертифікати, емітовані НБУ (зростання в 2 рази - до 457,5 млрд грн).

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку 2022 року майже вдвічі - зі 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн - відбулося завдяки зростанню резервів переоцінки, що зумовлено переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют, пояснили в регуляторі.

Фінансовий результат Національного банку за 2022 рік становив 232,3 млрд грн, зокрема процентний прибуток на суму 63,2 млрд грн (у 2,2 раза більший, ніж 2021 року) і позитивна переоцінка фінінструментів у розмірі 175,6 млрд грн.

Частина цієї переоцінки - 142 млрд грн - є нереалізованим (попереднім) результатом, який згідно з вимогами закону про НБУ накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі Нацбанку до моменту реалізації відповідних фінактивів.

Витрати Національного банку, пов'язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати з утримання персоналу у 2022 році становили 6,7 млрд грн, тоді як 2021 року вони становили 5,8 млрд грн.

 

 

Теги: #нацбанк #держбюджет #переказ

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