В Україні стартувала реформа рибної галузі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення держрегулювання в галузі рибного господарства, який запускає масштабні зміни в рибній галузі, повідомляється на урядовому порталі в понеділок.

"Законопроєкт розроблявся для максимального врахування побажань усіх гравців ринку, а також для гармонізації законодавства України із нормативною базою країн ЄС", - пояснив в. о. голови Держрибагентства Ігор Клименок, слова якого наведено в повідомленні на сайті Кабміну.

Водночас він висловив упевненість, що вже 2023 року галузь відчує зміни.

Згідно з повідомленням, закон №7616 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури" створює умови для системного реформування рибного господарства.

Закон змінює методи держуправління і робить акцент на цифровізації рибного господарства, зокрема створюється єдина державна електронна система управління галуззю.

Крім цього, закон упроваджує механізм декларування права на рибальство в електронній формі. Створюється система для відстеження походження водних біоресурсів.

Відповідно до закону, усі рибальські судна тепер повинні мати засоби дистанційного контролю. Крім того, спрощується процедура надання в оренду гідротехнічних споруд для розвитку аквакультури.

Закон запроваджує уніфікацію всіх видів використання водних біоресурсів для наукових цілей, встановлює законодавчі вимоги до рибоприймальних пунктів як до об'єктів обліку виловлених водних біоресурсів і продукції з них.

Як повідомлялося, Верховна Рада дала старт масштабній реформі рибної галузі, ухваливши більшістю голосів 21 березня закон №7616 "Щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури".

"З ухваленням закону повноцінно запрацюють електронні аукціони на право промислового вилову риби, які до цього проводилися як урядовий експеримент. Прозорий механізм торгів створює рівні умови економічної конкуренції та забезпечує рівний доступ до промислу для нових суб'єктів господарювання", - наголосило тоді Міністерство агрополітики.