Економіка

13:44 22.04.2023

Болгарія розблокує вантажівки з українською агропродукцією на кордоні

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Болгарія розблокує вантажівки з українською агропродукцією на кордоні

Болгарія розблокує автомобілі з українською агропродукцією на кордоні та їх розвантаження, повідомив міністр аграрної політики України Микола Сольський за підсумками зустрічі з міністром сільського господарства Болгарії Явором Гечевим.

"Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори", - зазначається в повідомленні Мінагрополітики в суботу.

Зі свого боку болгарський міністр після переговорів зазначив, що українська сторона не заважатиме болгарським виробникам, передає БТА.

За його словами, очікується, що Єврокомісія запропонує пакет заходів, у рамках якого буде запроваджено тимчасову заборону на ввезення кукурудзи, пшениці, соняшнику та сої до 5 червня.

Він уточнив, що у вівторок у Люксембурзі очікується зустріч міністрів сільського господарства країн-членів-ЄС, де може бути узгоджено рішення.

Теги: #україна #болгарія #агропродукція

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