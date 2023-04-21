Економіка

15:22 21.04.2023

"Метінвест" погасив облігації 2023 року в повному обсязі

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"Метінвест" погасив облігації 2023 року в повному обсязі

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, оголосивши сьогодні про фінальні виплати за зобов'язаннями з облігацій із терміном погашення у 2023 році у встановлений термін та в повному обсязі, незважаючи на суттєвий вплив війни в Україні на бізнес-групи.

Коментуючи новину, генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що погашення "Метінвестом" облігацій 2023 року є значним досягненням в умовах війни, і важливою подією серед корпоративних емітентів, які пов'язані з Україною.

"Незважаючи на складні умови, група продемонструвала стійкість своїх зобов'язань перед власниками облігацій. Цей крок свідчить про надійність "Метінвесту" та розважливий підхід групи до управління зобов'язаннями. Крім того, успішне зменшення боргового навантаження дозволить покращити фінансову гнучкість "Метінвесту" в умовах непередбачуваності війни за рахунок зниження значних виплат за боргом до 2025 року", - сказав Риженков, якого цитує пресслужба.

Раніше на початку березня поточного року в презентації Metinvest на 14-й щорічній корпоративній конференції J.P.Morgan Global Emerging Markets зазначалося, що "Метінвест" продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, незважаючи на війну.

"Metinvest продовжує обслуговувати свої кредити і позики, зокрема й планові виплати за облігаціями. У 2022 році група викупила, а потім одразу ж анулювала близько $48 млн різних облігацій, зокрема облігацій 2023 року на суму $24 млн через тендерну пропозицію", - констатувалося в презентації.

Загальний борг компанії станом на кінець червня-2022 становив $2,223 млрд (на 31 грудня 2021 року - $2,242 млрд), чистий борг - $1,763 млрд ($1,076 млрд).

За облігаціями компанія мала погасити $145 млн під 7,75% річних зі строком погашення у квітні 2023 року. Далі їй належить погасити EUR296 млн під 5,625% річних із погашенням у червні-2025, $494 млн під 8,5% річних із погашенням у квітні-2026, $332 млн під 7,65% річних із погашенням у жовтні-2027 та $500 7,75% річних із погашенням у жовтні-2029.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великої Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #облігації #метінвест

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