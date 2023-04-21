Маск у четвер втратив майже на $13 млрд

Акції Tesla у четвер впали майже на 10%, рекордними темпами з початку року, через що статки глави компанії Ілона Маска скоротилися за день на $12,6 млрд, пише MarketWatch.

Статки Маска оцінюють тепер у $164 млрд. Таким чином, він ще сильніше відстав від Бернара Арно, що займає перший рядок у рейтингу найбагатших людей світу, статки якого оцінюються в $211 млрд.

Акції Tesla подешевшали після публікації квартального звіту та заяви Маска про те, що компанія готова пожертвувати рентабельністю задля збільшення частки ринку.

У результаті капіталізація Meta перевищила ринкову вартість Tesla вперше за 16 місяців.