Економіка

12:42 21.04.2023

Маск у четвер втратив майже на $13 млрд

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Маск у четвер втратив майже на $13 млрд

Акції Tesla у четвер впали майже на 10%, рекордними темпами з початку року, через що статки глави компанії Ілона Маска скоротилися за день на $12,6 млрд, пише MarketWatch.

Статки Маска оцінюють тепер у $164 млрд. Таким чином, він ще сильніше відстав від Бернара Арно, що займає перший рядок у рейтингу найбагатших людей світу, статки якого оцінюються в $211 млрд.

Акції Tesla подешевшали після публікації квартального звіту та заяви Маска про те, що компанія готова пожертвувати рентабельністю задля збільшення частки ринку.

У результаті капіталізація Meta перевищила ринкову вартість Tesla вперше за 16 місяців.

Теги: #tesla #маск

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