Економіка

17:57 20.04.2023

США та деякі їхні партнери обговорюють ідею майже повної заборони на експорт до Росії - ЗМІ

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США та деякі їхні партнери обговорюють ідею майже повної заборони на експорт до Росії - ЗМІ

США та деякі інші союзники України обговорюють план, що передбачає майже повну заборону на експорт до Росії, повідомляє у четвер агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

"Деякі ключові союзники України, зокрема США, розглядають ідею руху до прямої заборони на найбільшу частину експорту до Росії", - пише агентство.

За його інформацією, офіційні особи зі США обговорюють таку ідею з колегами щодо G7. Обговорення триває напередодні травневого саміту лідерів цієї групи.

Співрозмовники агентства зазначають, що рішення, якщо його ухвалять, може повністю змінити принципи побудови санкційного режиму проти РФ, оскільки воно припускатиме повну заборону на експорт із деякими винятками. Нині ж у США та їхніх західних партнерів дозволено експорт до РФ усіх товарів, окрім тих, які якраз перебувають під санкціями.

Одне із джерел зазначило, що до переліку винятків з такого нового санкційного режиму можуть увійти ліки та сільськогосподарські продукти.

Раніше в четвер Financial Times із посиланням на європейські джерела повідомила, що в Євросоюзі вважають, що спроби розширення спектра дії санкцій проти Росії на нові сфери економіки будуть заблоковані тими членами ЄС, для яких ці сфери - життєво важливі.

"Більшість офіційних осіб визнає, що ті частини російської економіки, які залишилися поза санкціями, є тими, без яких один або кілька членів ЄС не можуть обійтися. І тому на такі заходи може бути накладено вето", - йшлося у повідомленні видання.

Теги: #сша #експорт #росія #заборона

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