Економіка

16:42 19.04.2023

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в лютому-2023 р. знизився на 69% - опитування НБУ

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Обсяг іпотечного кредитування в Україні в лютому-2023 р. знизився на 69% - опитування НБУ

Банки України у лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн, що вп'ятеро менше, ніж у лютому 2022 року за кількістю таких кредитів, і на 69% – за обсягом, свідчать результати щомісячного опитування банку України (НБУ)

Згідно з ним, про видачу іпотеки повідомили чотири банки. Кредити переважно видавалися у межах державних програм підтримки кредитування виключно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за кредитами іпотеки у лютому становила 8,3%, тоді як у січні налічувала 7,5%.

За даними опитування, найбільше кредитів було видано у Києві та області – 51 договір на загальну суму 77,5 млн грн (46% всього обсягу), у Рівненській – 10 договорів на 12,5 млн грн (7%) та Вінницькій області – сім договорів на 9,8 млн грн (6%).

Теги: #нбу #іпотека

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