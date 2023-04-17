Екстрена допомога енергетиці Україні обчислюється тисячами пристроїв, але потрібен запас і план на майбутнє - конференція у Вашингтоні

Створений механізм допомоги енергетичній інфраструктурі України "G-7 Plus" дав змогу залучити тисячі одиниць необхідного обладнання, але роботу з підвищення стійкості потрібно продовжити й вести її в межах більш довгострокового плану на майбутнє, заявила заступниця помічника держсекретаря США з енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Лора Логман (Laura Lochman).

"Лише з жовтня "G-7 Plus" під'єднав до мережі понад 4 000 генераторів, 1 000 трансформаторів і понад 5 000 одиниць обладнання, таких як автоматичні вимикачі та інше устаткування", - зазначила вона на українсько-американському форумі партнерства, організованому Американськими торговельними палатами двох країн минулого тижня у Вашингтоні.

Логман повідомила, що минулого тижня відбулося засідання Енергетичної ради ЄС-США в Брюсселі, і це було основною темою розмови, яка триває.

Серед завдань і варіантів їх вирішення вона наголосила на важливості державно-приватного партнерства, яке дало змогу домогтися такого значного результату, а також на можливості швидко створити та підтримувати працездатність цього механізму допомоги "G-7 Plus", що охоплює безліч союзників і партнерів, а також міжнародні фінансові інститути.

"Але зрушення, яке нам усім потрібно зробити нині, полягає в тому, щоб з'ясувати, як узяти цей механізм і об'єднати його з іншими в ширші механізми, щоб з'ясувати, як визначити це майбутнє й рухатися до нього", - наголосила представниця Держдепартаменту.

За її словами, багато в чому партнери покладаються на те, що українські колеги визначать своє бачення, з огляду на яке необхідно розробити єдиний стратегічний план, а потім конкретні напрями дій для його реалізації. Розглянути результати цієї роботи можна було б на Конференції з відновлення України наприкінці червня цього року в Лондоні, додала Лохман.

Вона, зокрема, звернула увагу на потенціал України не тільки забезпечувати свої власні внутрішні енергопотреби, а й стати потужним джерелом енергії для європейського регіону. За її словами, країна має необхідні для цього елементи у сфері ядерної енергетики, природного газу, біомаси, а також відновлюваної енергетики.

Представниця Держдепартаменту зазначила, що такий потенціал з імплементацією європейських норм і стандартів, поліпшенням корпоративного управління та верховенства права допоможе залучити в сектор енергетики приватні інвестиції.

Директор зі сталого розвитку GE Роджер Мартелла підтвердив, що успіх такої швидкої допомоги Україні в таких невизначених умовах багато в чому був забезпечений державно-приватному партнерству з боку донорів. "Уряд США, Державний департамент, вони ризикували для нас, як могли, зробили наше життя простішим, щоб ми могли зосередитися на тому, що ми робимо найкраще, а саме на виробництві, постачанні та експлуатації обладнання", - констатував він.

За його словами, потрібна тісніша координація і між приватними компаніями, щоб зрозуміти, що кожен може зробити найкраще. "Ми робимо хорошу роботу з гасіння пожеж сьогодні. Але коли ми думаємо про більш довгострокову перспективу, я думаю, що (потрібно) більше координації між ширшим державним сектором, ширшим приватним сектором", - сказав Мартелла, уточнивши, що не має йтися про якусь монополію.

Президент Honeywell у регіоні Центральної та Східної Європи Марк Лоугран (Mark Loughran), у свою чергу, наголосив на важливості якнайшвидше запустити дискусію з невеликою кількістю дуже досвідчених компаній щодо необхідних технічних специфікацій майбутніх постачань, щоб потім уже перейти до широкої аудиторії для їх закупівлі. Експерт пояснив, що кількість часу і зусиль людей, які потрібні для такої роботи, величезні, вона сама собою може зайняти від 12 до 18 місяців.

За його словами, йдеться не тільки про апаратне забезпечення, а також і про програмне забезпечення, цифрові можливості.

Мартелла з GE підтримав думку колеги про необхідність мати план на 2-3-4-річний горизонт, зазначивши, що ситуація з необхідністю термінової допомоги Україні стала тривожним дзвінком для всього світу, тому що резерви та запаси енергетичного обладнання виявилися невеликими, тоді як терміни на їх виготовлення значні.

"Ми мали піти до наших клієнтів і сказати: можливо, ви можете трохи почекати, тому що ми вважаємо, що Україна важливіша. Це було тривожним дзвінком про те, що нам потрібно подумати про наш ланцюжок постачань. Ми маємо планувати заздалегідь і бути дуже стратегічними в передбаченні всіляких проблем, чи то в Україні, чи то деінде", - пояснив експерт.

За словами виконавчої віцепрезидентки і головного юрисконсульта Excelerate Energy Аліси Ньюман Гуд (Alisa Newman Hood), такий досвід винесли і європейські уряди, які покладалися винятково на російський трубопровідний газ і розвернулися, щоб створити надлишковість і альтернативи.

"Ця криза дала нам десять уроків про ланцюжок постачань, вона дала нам 100 уроків про необхідність резервування", - сказала Гуд.

За її словами, представники України в переговорах показують достатню далекоглядність, щоб створити надмірність у своїх джерелах енергії. Вона, зокрема, послалася на міністра енергетики Германа Галущенка, який сказав, що запасна енергетична інфраструктура необхідна, щоб уникнути вразливості та подолати ринкові коливання, монополії та геополітичні загрози.