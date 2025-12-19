KNESS у 2026р. планує встановити приблизно 200 МВт УЗЕ – топменеджер

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Компанія у сфері відновлюваної енергетики KNESS цього року ввела в експлуатацію 100 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), має у планах на наступний рік приблизно 200 МВт, повідомив директор напряму трейдингу та постачання електроенергії в KNESS та заступник керівника комітету Української вітроенергетичної асоціації з питань розвитку УЗЕ Сергій Кравчук.

"Так, дійсно, за поточний рік ми ввели в експлуатацію більше 80 МВт УЗЕ для надання допоміжних послуг "Укренерго". Якщо говорити про встановлену потужність всіх об'єктів, які були введені цього року, то це більше 100 МВт потужності", – сказав Кравчук на підсумковій пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Як він зазначив, що у планах компанії на наступний рік – ще приблизно 200 МВт УЗЕ.

"Що стосується УЗЕ, на сьогоднішній день ми активно займаємося їхнім девелопментом фактично по всій Україні. Працюємо як з питаннями землі, так і з питаннями технічних умов, приєднання до електричних мереж, і маємо пул девелопменту, якщо говорити про винятково наші об'єкти, приблизно на 200 МВт", – вказав Кравчук.

За його словами, у частині фінансування УЗЕ KNESS розраховує на власні інвестиції, а також веде перемовини як з міжнародними, так і з вітчизняними інвесторами.

Він нагадав, що цього року одну з УЗЕ 30 МВт компанія реалізувала спільно з Ощадбанком і звернув увагу на відсутність проблем із залученням фінансування.

"Сьогодні банки досить позитивно дивляться як на проєкти, які здобули перемогу на спецаукціонах "Укренерго", так і на проєкти, які реалізуються під перенесення енергії в часі. Причому як державні, так і приватні банки фінансують об'єкти і ВДЕ з УЗЕ, і УЗЕ окремо. Єдине, що базово потрібно, це стабільність регуляторного поля", – описав ситуацію топменеджер KNESS.

Він також розповів, що наступного року компанія продовжить розвивати напрямок агрегації. За його словами, це безпосередньо операційна діяльність і управління вже збудованими об'єктами.

"Йдеться саме про агрегацію. Оператор системи передачі наразі забезпечує технічну можливість з делегування прав та зобов'язань, які набув переможець спецаукціонів, третій стороні, тобто агрегатору", – пояснив Кравчук.

Це, за його словами, відкриває нові можливості надавачам допоміжних послуг, наприклад, не зупиняти їх у випадку ремонту, а скористатися іншими електроустановками, які перебувають в агрегованій групі.

"Другий сегмент ринку – це ті переможці спецаукціонів, які зі своїм обладнанням набули право надавати послугу, але з якихось причин не можуть її надавати. І тут ми вбачаємо цілий пул можливостей для агрегатора якраз з управління такими об'єктами", – поділився планами топменеджер KNESS.

Як повідомлялося, на цій же пресконференції голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков заявив, що у країні нараховується 534 МВт загальної встановленої потужності систем накопичення енергії (СНЕ, УЗЕ, BESS).