Україна сподівається на конструктивні переговори з Польщею, Словаччиною та Брюсселем - Сольський

Україна і Польща на переговорах про експорт української сільгосппродукції у понеділок обговорять раніше досягнуті домовленості, зокрема щодо проходження деяких видів сільгосппродукції через територію Польщі виключно транзитом, ще низка продукції прямуватиме транзитом і реалізовуватиметься в Польщі.

Про це розповів міністр агрополітики Микола Сольський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми розуміємо, що польським фермерам складно. Ми всі розуміємо хто є причиною всього цього. Але кожна людина у світі знає, що найскладніше українським фермерам. Ми сподіваємося на конструктив у переговорах у понеділок. Сподіваємося домогтися згоди з урахуванням тих тісних, близьких і сильних стосунків, які у нас (України та Польщі - ІФ-У) склалися останнім часом", - сказав міністр.

Сольський нагадав, що минулого тижня Польща призначила новим міністром сільського господарства Роберта Телуша. У п'ятницю 6 квітня 2023 року відбулася зустріч двох аграрних міністрів. На ній було озвучено варіанти врегулювання ситуації, що склалася, і досягнуто згоди щодо узгодження упродовж тижня технічних деталей. У суботу 15 квітня в Польщі відбувся з'їзд фермерів. Після нього польська сторона ухвалила одностороннє рішення про тимчасове припинення ввезення будь-якої сільськогосподарської продукції з України, зокрема тієї, що йде транзитом.

Сольський наголосив важливість для України експорту через Польщу, оскільки цей маршрут відкриває Україні доступ до балтійських портів, а також портів Нідерландів і Німеччини. "За рахунок спрощення транзиту (до цих країн - ІФ-У) ми повинні були збільшити обсяги", - сказав міністр і висловив сподівання, що польська сторона "це підтверджує, як підтверджувала і до сьогодні". Також він припустив, що за деякий час питання з експортом буде врегульовано.

Сольський відмовився від коментарів щодо створення Польщею слідчої групи з розслідування справи про нелегальні схеми ввезення в країну українського зерна через необізнаність із матеріалами слідства. Водночас він запевнив, що якщо польська сторона виявить "у чомусь шахрайство", то Україна допоможе в розслідуванні і, своєю чергою, притягне до відповідальності винних з української сторони.

Коментуючи ситуацію з виявленою в Словаччині партією зерна пшениці із підвищеним вмістом пестицидів, Сольський повідомив, що Мінагрополітики України отримало офіційну інформацію від відповідних служб Словаччини щодо виявлення в партії зерна з України залишків вмісту пестицидів.

За словами міністра, більшість української сільгосппродукції їде через Словаччину транзитом. "Рекомендація їхнього міністерства - утриматися словацьким компаніям від імпорту, але немає рекомендацій утриматися від транзиту. Крім того, офіційної заборони в основному немає. Водночас розпочата процедура є передумовою для можливої заборони", - зазначив Сольський.

"Серед сотень тисяч тонн завжди можна в якійсь сотні тонн знайти якісь недоліки. Але я запевняю, що абсолютна більшість української сільськогосподарської продукції відповідає якості. Більше того, вона однозначно краща, ніж та, що є зараз у центральній і східній Європі, враховуючи той складний сезон із посухою, який у них був", - сказав міністр.

Сольський нагадав, що в Польщі та Словаччині цього року вибори. "Очевидно в них, як у демократичних країнах, на емоціях відбуваються деякі процеси", - зазначив міністр і висловив упевненість, що "ці тенденції не будуть у них основними" (під час переговорів - ІФ-У).

За інформацією Сольського, посол України в Словаччині домовився щодо проведення наступного тижня зустрічі двох аграрних міністрів. "Я сподіваюся на конструктивні переговори з урахуванням наших сильних і тісних відносин із Республікою Словаччина", - сказав Сольський.

Коментуючи звернення 6 країн ЄС до Єврокомісії щодо проблем через експорт через їхні країни української сільгосппродукції, Сольський заявив, що Україна під час перемовин із Брюсселем говоритиме про необхідність продовження зони вільної торгівлі з ЄС, яка діє до кінця 2023 року. Він висловив сподівання, що європейські політики із розумінням поставляться до прохання України, з огляду на європейський вектор розвитку і складну ситуацію, в якій перебуває країна через війну.