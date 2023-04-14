Економіка

14:09 14.04.2023

Торговельні мережі об'єдналися для стабілізації термінів розрахунків базових продуктів харчування

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Торговельні мережі об'єдналися для стабілізації термінів розрахунків базових продуктів харчування

Продуктові торговельні мережі “АТБ”, “Сільпо”, “Ашан”, Novus, Varus, “Коло” підписали меморандум і зафіксували терміни розрахунків із виробниками базового набору продуктів харчування і торговельні націнки на них, повідомили в Асоціації ритейлерів України.

"Закріплений меморандумом підхід дозволить збалансувати взаємовідносини між торговельними мережами та постачальниками для широкого кола вітчизняних виробників харчових продуктів. Документ покликаний забезпечити певну підтримку вітчизняних виробників та стабілізацію ланцюгу постачання базових продуктів харчування", - наголошується в повідомленні.

Дія меморандуму поширюватиметься на крупи, борошно, хлібобулочні вироби, макаронні вироби, молоко (окрім тривалого зберігання), сир кисломолочний, кефір у плівці, масло вершкове жирністю 72,5%, сметану в плівці, яйця курячі (нефасовані) або категорії С1, рафіновану соняшникову олію, курятину та свинину, нефасовані овочі "борщового набору", мінеральну негазовану воду.

Згідно з меморандумом, терміни оплати за договорами постачання базових харчових продуктів вітчизняного виробництва не перевищуватимуть 30 календарних днів. Документ набуде чинності з дня отримання висновків Антимонопольного комітету України про відповідність дій суб'єктів господарювання положенням закону України "Про захист економічної конкуренції". Водночас торговельні мережі у своїй діяльності продовжуватимуть дотримуватися вимог чинних урядових постанов щодо термінів розрахунків на соціальні товари в межах 10 календарних днів і 10% роздрібної націнки.

До списку товарів, на які поширюватиметься дія меморандуму, не ввійшли товари марковані як "органічна продукція".

Об'єднання ритейлерів повідомило, що над документом працювали представники торговельних мереж "АТБ", "Сільпо", "Ашан", Novus, Varus, "Коло". Консультації з підготовки меморандуму проводили з Офісом президента України, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики та продовольства, а також профільними комітетами Верховної Ради.

Теги: #ціни #торгівля #розрахунки #мережі

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