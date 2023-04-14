Економіка

08:03 14.04.2023

Країни Балтії мають намір припинити імпорт СВГ із РФ

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Країни Балтії мають намір припинити імпорт СВГ із РФ

Країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) із РФ, який торік збільшився більш ніж удвічі, заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс журналістам у четвер.

За словами міністра, він обговорив це з міністром з питань клімату та енергетики Латвії Раймондсом Чударсом.

"Ми дійшли єдиної думки, що СВГ не має імпортуватися в три Балтійські країни. Це, як я вже сказав, рішення трьох країн Балтії, оскільки європейських санкцій щодо СВГ немає", - сказав Крейвіс.

"Позиція Латвії також схожа, тому ми будемо шукати спільні рішення, як нам рухатися далі", - додав міністр.

 

 

Теги: #імпорт #балтія #свг

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