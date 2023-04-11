Економіка

16:07 11.04.2023

ВР звільнила від податку на нерухомість власників знищеного окупантами або пошкодженого майна

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ВР звільнила від податку на нерухомість власників знищеного окупантами або пошкодженого майна

Верховна Рада України підтримала звільнення власників знищеного або пошкодженого майна від сплати податку на нерухомість, а також усунула колізію з переліком окупованих територій.

Відповідний законопроєкт №7632 у другому читанні підтримав 281 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Тепер у Податковому кодексі буде закріплено норму про не нарахування та не сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому відбулося руйнування об’єкта, що підтверджується актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, законопроєкт передбачає звільнення біженців від подання декларації в Україні, якщо вони отримали за кордоном допомогу від іноземних держав та організацій, повідомив у телеграмі голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, законопроєкт також виправив колізію із переліком окупованих територій: затверджений Мінреінтеграції перелік податкова застосовуватиме в повному обсязі.

Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/32926, https://t.me/getmantsevdanil/4531

Теги: #рада #податки #нерухомість

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