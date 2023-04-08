В Італії зафіксовано мінімальний із 1861 року рівень народжуваності

В Італії у 2022 році народилося близько 393 тис. немовлят, що стало мінімальним рівнем народжуваності з 1861 року, коли завершився процес об'єднання італійських держав у єдину країну, повідомляє в п'ятницю Financial Times.

"Це демографічна криза - у майбутньому ми втратимо багато населення", - так прокоментувала ці дані демографиня Марія Рита Теста з Університету LUISS у Римі.

При цьому в 2021 році на світ з'явилися 400 тис. 249 немовлят. Таким чином, зниження рівня народжуваності у 2022 році становило 1,8%.

Фахівці відзначають стійке зниження природного приросту населення в Італії після фінансової кризи 2008 року. Ця тенденція викликає побоювання у зв'язку з тим, що населення країни, яке швидко старіє, чинить дедалі більше тиск на державний бюджет. Згідно з прогнозами Національного інституту статистики Італії, населення Італії - приблизно 59 млн - до 2070 року зменшиться до 48 млн, унаслідок чого постраждають, зокрема, пенсійна система та охорона здоров'я, яка вже відчуває брак лікарів.

Раніше влада намагалася виправити демографічну ситуацію, використовуючи фінансові стимули для заохочення народжуваності. 2021 року тодішній уряд прем'єра Маріо Драгі ініціював щомісячні виплати допомоги за кожного новонародженого - від EUR50 до EUR175; гроші виплачують, поки дитина не стане самостійною економічно, або не досягне віку 21 року. Учасником цієї схеми могла стати будь-яка італійська родина, зокрема забезпечена, розмір виплат залежав від сімейного доходу. Проєкт стартував 1 березня 2022 року.

В уряді нинішнього прем'єра Італії Джорджії Мелоні також неодноразово висловлювали занепокоєння у зв'язку з маленькою кількістю новонароджених. Однак економісти зазначали, що одних грошових виплат для стимулювання народжуваності буде недостатньо; зокрема, вони відзначали проблеми з дитячими дошкільними установами в країні.