Економіка

16:27 07.04.2023

Детінізація тютюнового ринку може додати держбюджету 15-17 млрд грн – Гетманцев

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Детінізація тютюнового ринку може додати держбюджету 15-17 млрд грн – Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев убачає значний потенціал додаткових надходжень до держбюджету України у разі суттєвого посилення боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів, особливо тютюнових виробів.

"З усіх підакцизних галузей найбільший потенціал ми бачимо у детінізації тютюнової галузі. Це приблизно 15-17 млрд грн", – сказав він в інтерв'ю Радіо NV.

За його словами, також є великий потенціал на ринку палива.

"Що стосується горілки, то тут потенціал детінізації менший, оскільки загальний обсяг акцизу від алкогольної продукції приблизно удесятеро нижчий, ніж тютюнової. Хоча і щодо алкогольної продукції, безумовно, є певний резерв детінізації", - зазначив Гетманцев.

Глава комітету зазначив, що тінізація та ухилення від оподаткування на тютюновому ринку відбуваються не на рівні його лідерів, а на рівні менших компаній та нелегальних виробників.

Він нагадав, що тютюнова галузь складається насамперед із чотирьох великих міжнародних виробників, які не підозрюються в ухиленні від оподаткування, бо якщо це відбуватиметься, ризики від такого ухилення для них будуть непорівнянні з вигодами.

"І ми бачимо, власне, за їхньою податковою поведінкою, що вона заслуговує на довіру. Це лідери ринку, це білі компанії, це компанії, які сплачують податки в повному обсязі", - констатував Гетманцев.

Водночас, за його словами, підозри викликають окремі менші українські тютюнові компанії.

"Є деякі легальні виробники, які викликають сумніви щодо дотримання ними правил оподаткування. Зокрема, є тютюнова фабрика у західній Україні, де нещодавно Бюро економічної безпеки (БЕБ) провело обшуки та виявило підакцизного товару без акцизних марок на 80 млн грн", – зазначив голова Комітету.

Він додав, що на ринку також є деякі невеликі легальні виробництва, що суттєво не впливають на нього, але ще є значна частина ринку – нелегальні виробники, що навіть не мають ліцензії. "Наприклад, нещодавно Одеська митниця затримала та конфіскувала лінію з виробництва цигарок, яку намагалися нелегально завезти до України під виглядом лінії з виробництва мила", – навів приклад Гетманцев.

Глава профільного парламентського комітету наголосив на неприпустимості ухилення від оподаткування під час війни.

Теги: #детінізація #тютюнова_діяльність

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