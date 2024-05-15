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10:25 15.05.2024

Проведено обшуки провідних вітчизняних виробників тютюну, виявлено докази нелегальної діяльності - Гетманцев

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Проведено обшуки провідних вітчизняних виробників тютюну, виявлено докази нелегальної діяльності - Гетманцев

Під час обшуків п'яти найбільших в Україні виробників тютюну, яких підозрюють у нелегальній діяльності, виявлено підроблені акцизні марки та немарковані вироби, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Обшуки не завершені. Процесуальні дії щодо підтвердження виготовлення контрафактних цигарок на відповідному обладнанні тривають. Це потребує деякого часу, але це при бажанні, яке точно є, не складно", - написав він у телеграмі.

Гетманцев також повідомив, що наразі виготовлення нелегального тютюну заблоковано повністю, і висловив сподівання, що це зроблено назавжди.

Крім того, він зазначив, що це не останні обшуки в цьому кейсі, і висловив подяку Бюро економічної безпеки.

Водночас голова фінансового комітету Ради попередив представників судової влади про увагу суспільства до їхніх неправомірних рішень.

"Принагідно хочу звернутися до тієї (дякувати Богу) невеликої частини суддівського корпусу, що традиційно симпатизує нелегальному виробництву підакцизної продукції у його протистоянні із законом, про що подекуди не соромиться заявляти в своїх рішеннях. Народ, точно не зараз. Будуть наслідки. Суспільство дуже уважно слідкує за розвитком подій. І увага тільки підвищується. До кожного", - наголосив Гетманцев.

Теги: #тютюнова_діяльність #нелегально

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