Економіка

17:00 06.04.2023

Оператори ГРС під брендом РГК мають у своєму розпорядженні план відновлення мереж на територіях, що будуть звільнені під час контрнаступу - гендиректор

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Оператори ГРС під брендом РГК мають у своєму розпорядженні план відновлення мереж на територіях, що будуть звільнені під час контрнаступу - гендиректор

Фахівці газорозподільних компаній, що працюють під брендом "Регіональна газова компанія" (РГК), готові розпочати відновлення газових мереж на територіях, що будуть звільнені під час контрнаступу ЗСУ, повідомляється у пресрелізі РГК у четвер.

Зокрема, із підприємств, що працюють під брендом РГК, на сьогодні у зоні окупації перебувають три з чотирьох відділень АТ "Запоріжгаз", які обслуговують половину клієнтів компанії.

"У наших фахівців є чітка "дорожня карта", розроблено план заходів щодо відновлення газових мереж у Запорізькій області. Створено аварійний запас матеріалів та діє система "прозорий склад", завдяки якій кожна компанія бачить, які матеріали є в інших і в разі потреби може їх одержати", – зазначив процитований пресслужбою генеральний директор РГК Олексій Тютюнник в інтерв'ю виданню NV.

Він також висловив упевненість, що після звільнення окупованих районів, компанія зможе відновити газопостачання в розумні терміни.

Як поінформували в РГК, газорозподільні підприємства, які працюють під її брендом, мають досвід швидкого відновлення газових мереж у Київській, Чернігівській, Харківській та інших областях.

"До багатьох міст газ повернули в рекордні терміни: до Бучі - за 18 днів, до Ізюма - за 20 днів, а до Ірпеня - за місяць. Також РГК надає допомогу у відновленні іншим операторам ГРС, зокрема АТ "Херсонгаз", - наголосили в компанії.

Загалом з початку вторгнення російських загарбників газовики відновили розподіл газу на 559 тис. домогосподарств.

Крім того, газорозподільні компанії завдяки наявності власного виробництва замінили 75 тис. розбитих окупантами побутових газових лічильників. Були також відновлені та замінені новими, виготовленими на заводах РГК, 603 газорегуляторні пункти (ГРП) та 1424 шафні газорегуляторні пункти (ШГРП).

Теги: #ргк #тютюнник

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