Директор РГК Никоноров залишив компанію

Директор ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК) Олег Никоноров завершив роботу в компанії.

"Учора був мій останній день роботи на посаді керівника РГК. Я дякую всій команді РГК, разом з якою мав можливість усі ці роки докорінно модернізувати газову галузь і створювати комфорт для мільйонів людей", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Никоноров очолив РГК у жовтні 2017 року, змінивши на цій посаді Олександра Притику.

Згідно з пресрелізом РГК, новим генеральним директором став Олексій Тютюнник, який працював операційним директором компанії. На цій посаді він відповідав за впровадження європейських технологій у газорозподільні мережі та підвищення їхньої ефективності.

"За час роботи зміг налагодити партнерські зв'язки з провідними європейськими та світовими виробниками газового обладнання та реалізував проєкти будівництва заводів із виробництва критично важливого обладнання та приладів обліку газу – RGC Production та RGC Metering", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під брендом РГК, яким керує Group DF Дмитра Фірташа, працюють 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебувають понад 250 тис. км газопроводів. РГК також спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових і R&D рішеннях для газорозподілу.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

У травні 2022 року Кабінет Міністрів України передав в управління підприємству групи "Нафтогаз" - "Чорноморнафтогаз" - раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази), зокрема пакети акцій "Харківгазу" та "Дніпрогазу".

НАК "Нафтогаз України" 2 вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи. У січні 2023 року "Нафтогаз" почав інтегрувати "Дніпрогаз" і "Харківгаз" у свою структуру, зокрема шляхом зміни менеджменту.

КМУ розпорядженням №154 від 17 лютого 2023 року погодив пропозицію АРМА про передання в управління "Чорноморнафтогазу" деяких заарештованих активів, але знову не оприлюднив їх детального переліку.