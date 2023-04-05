Економіка

07:28 05.04.2023

Міністри торгівлі країн G7 домовилися співпрацювати для контролю за експортом передових технологій

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Міністри торгівлі країн G7 домовилися співпрацювати для контролю за експортом передових технологій

Міністри торгівлі країн G7 у вівторок дійшли згоди про необхідність співпрацювати у сфері контролю за експортом новітніх технологій.

"Ми підтверджуємо, що експортний контроль – найбільш важливий механізм для реагування на виклики, спричинені альтернативним використанням технологій для військових цілей, а також для іншої діяльності, що загрожує глобальній, регіональній та національній безпеці", - наводить "Кіодо" витяги із заяви міністрів за підсумками зустрічі в онлайн-форматі.

Міністри G7 пояснили, що експортні обмеження мають завадити неправильному застосуванню найважливіших і перспективних технологій "зловмисними силами". Однак у заяві не уточнюється, про які країни може йтися.

Також міністри заявили про необхідність взаємодіяти з країнами поза межами G7, особливо з тими, які є головними експортерами, виробниками і покупцями в рамках глобальної системи поставок товарів.

Очікується, що результати цих консультацій врахують на саміті лідерів країн G7, який має відбутися з 19 до 21 травня в Японії в місті Хіросіма.

Раніше цього тижня стало відомо, що японський уряд ухвалив рішення посилити контроль за експортом апаратури для виробництва мікросхем. Пізніше очільник МЗС КНР Цинь Ган заявив своєму японському колезі Йошімасі Хаяші, що Токіо не варто підтримувати політику США, спрямовану на створення перешкод для виробництва мікросхем у Китаї.

7 жовтня 2022 року Мінторг США заборонив продаж Китаю найсучасніших чипів, а також устаткування, комплектуючих і програмного забезпечення для їхнього виробництва, причому особливу увагу приділили технологіям, пов'язаним зі штучним інтелектом і з потенційним військовим застосуванням.

При цьому японська Tokyo Electron Ltd і нідерландська ASML Holding є двома найважливішими постачальниками продукції, які потрібні США для ефективного застосування санкцій проти Китаю. На думку аналітиків, з урахуванням цих компаній, а також обмежень на відповідні поставки від американських компаній Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation і KLA Corporation, китайським фірмам буде вкрай важко виробляти найсучасніші мікросхеми.

"Кіодо" зазначало, що Нідерланди погодилися приєднатися до заходів США. Однак влада ні Японії, ні Нідерландів не згадували Китай у контексті посилення правил експорту.

 

 

Теги: #контроль #експорт #технології #g7

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