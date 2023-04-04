Дашборд експорту органічної продукції запрацював в Україні

Дашборд "Експорт української органічної продукції" з ексклюзивними даними щодо статистики експорту органічної продукції України запустила держустанова (ДУ) "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" в партнерстві з ТОВ "Органік стандарт".

"Подано дані за 2021-2023 роки в розрізі місяців та окремих категорій експортованих товарів. Дашборд дає змогу оцінити обсяги експорту сертифікованої органічної продукції Україною в розрізі товарних груп і детальних категорій товарів, країн-імпортерів і країн призначення, типів транспорту", - цитується в повідомленні ДУ радниця його директора Ольга Гвоздьова.

За її словами, дашборд містить 4 сторінки. На першій сторінці подано дані в розрізі загальних товарних груп і динаміка часу. Є можливість порівняти загальний експорт органічної продукції України за місяцями або за товарними групами.

На другій сторінці подано дані в розрізі детальних категорій товарів у динаміці змін у лінійній діаграмі.

Третя сторінка відображає дані в розрізі логістичних каналів: автомобільного, залізничного та морського транспорту. Лінійний графік відображає динаміку в часі. У таблицях надано інформацію, яку можна впорядкувати за допомогою додаткових фільтрів.

Четверта сторінка містить дані в розрізі країн-імпортерів і країн призначення для різних категорій товарів. На сторінці доступні фільтри за часом і країною призначення.

Наразі на дашборді представлено інформацію станом на січень 2023 року. Згідно з нею, у січні було відправлено на експорт 30,36 тис. тонн органічної продукції порівняно з 40,59 тис. тонн у січні 2022 року, 18,16 тис. тонн у грудні та 15,69 тис. тонн у січні 2021 року.

Дашборд "Експорт української органічної продукції" розроблено за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України".