Україна в березні 2023 р. наростила експорт агропродукції на 12%

Експорт агропродукції з України в березні 2023 року збільшився на 12% порівняно з попереднім місяцем і сягнув рекордних від початку війни 7,8 млн тонн, ідеться в повідомленні Української конфедерації аграрного бізнесу (УКАБ) на її сайті.

"51% експорту в березні 2023 року було здійснено за допомогою роботи "зернового коридору", а решту - альтернативними експортними маршрутами. Однак обов'язково потрібно врахувати, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон", - зазначила УКАБ.

За її даними, у структурі експорту продукції в березні 2023 року найбільший приріст продемонстрували рослинні олії - на 28%, до 556,2 тис. тонн, олійні культури - на 23%, до 683,1 тис. тонн, зернові - на 10%, до 5,7 млн тонн (кукурудза - 67%, пшениця - 29%, ячмінь - 4%), а також макухи рослинних олій - на 10%, до 454,7 тис. тонн (соняшникові - 83%, соєві - 17%).

На думку аналітиків, важливою новиною для українського експорту в березні 2023 року стало продовження дії "зернового коридору".

"Наявність такого каналу експорту дає надію українським аграріям реалізувати залишки продукції врожаю 2022 року й отримати кошти для продовження своєї господарської діяльності, починаючи з весняної посівної, що вже в розпалі", - зазначили в УКАБ.

Основною проблемою залишається суттєвий розрив між світовою ціною та ціною на українському ринку на основні сільгоспкультури. Скорочення цього розриву дало б змогу аграріям акумулювати кошти для придбання добрив, пестицидів, використання яких поточного року буде мінімальним через обмеженість фінансових ресурсів у аграріїв, резюмували в УКАБ.