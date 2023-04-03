Економіка

19:31 03.04.2023

ВАР просить ЄС скасувати ветеринарний контроль транзиту на кордоні з Україною для зростання експорту

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ВАР просить ЄС скасувати ветеринарний контроль транзиту на кордоні з Україною для зростання експорту

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до керівництва ЄС з ініціативою скасувати ветеринарний контроль на кордоні України з іншими країнами ЄС, передусім Польщею, під час експорту фуражного зерна та інших кормів і до інших країн ЄС, і за його межі, повідомили в пресслужбі організації.

"Якщо фуражне зерно або інші корми рослинного походження експортуються транзитом за межі ЄС через країну ЄС, яка погодилася взяти участь у згаданій ініціативі, ветеринарний контроль здійснюватися не повинен", - наголошується у зверненні ВАР до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президентки Європарламенту Роберти Мецоли та єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського.

У своєму зверненні ВАР запропонувала звільнити від ветеринарного контролю на кордоні також вантажі, які транзитом проїжджають через Польщу на митні склади інших країн ЄС, що здійснюють ветеринарний контроль на своїй території під час імпорту цих продуктів з України та під час перенаправлення їх далі. За інформацією організації, водії, які прямують через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ, очікують проходження ветеринарного контролю більше ніж десять днів (раніше не більше ніж п'ять днів), а один потяг проходить ветеринарний огляд чотири-п'ять днів (раніше не більше ніж один день).

Як зазначалося, від початку 2023 року на українсько-польському кордоні почав сповільнюватися експорт тварин і зернових кормів з України через запровадження польською стороною посиленого ветеринарного контролю з березня цього року та скасування ветеринарного контролю всередині країни, унаслідок чого вантажівки й вагони з тваринним кормом і фуражним зерном перевіряють на польському пункті пропуску. Це призвело до зниження в першій половині березня на 28% порівняно з відповідним періодом лютого пропуску зернових вантажів через залізничні пункти пропуску з Польщею. На автомобільних пунктах пропуску з Польщею за першу декаду березня 2023 року цей показник зменшився на 36% порівняно з торішнім піковим показником (третя декада вересня) - до 10,444 тис. тонн/добу.

Теги: #єс #звернення #ветконтроль

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