"ОККО" восени планує розпочати будівництво заводу з агропереробки та проєкт ВДЕ

Група компаній "ОККО" (OKKO Group) планує восени 2023 року розпочати будівництво в західних областях України заводу з агропереробки та проєкт відновлюваної "зеленої" енергетики вартістю близько $120 млн і $200 млн відповідно, повідомив СЕО Василь Даниляк.

"Ми не відмовилися від великих проєктів із великими інвестиціями, які раніше планували. Ми їх продовжуємо. Хочемо стартонути великий проєкт з агропереробки вже восени", - сказав він в організованих медіахолдингом NV "Діалогах про бізнес" у Києві в четвер.

Даниляк уточнив, що у 2021-2022 роках у цьому аграрному проєкті, який безпосередньо пов'язаний із бізнесом групи, проводили необхідну роботу з консультантами, українськими та міжнародними проєктантами, і він ще не потребував інвестицій.

CEO уточнив, що географічно підприємство буде розташоване в Тернопільській області, де "ОККО" раніше мала величезний виробничий майданчик і змогла його трансформувати під цей проєкт.

За його словами, проєкт у сфері відновлюваної "зеленої" енергетики був куплений у партнерів на стадії Ready To Build.

"Географічні "стопи" на інвестиції ми собі поставили, географічне safety хочемо отримати", - пояснив Даниляк вибір заходу України для реалізації цих проєктів.

До складу OKKO Group входить понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. У сільському господарстві працює структурний підрозділ "ОККО-Агротрейд" і концерн "Хлібпром". Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО".

Мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов. Серед міноритарних акціонерів - Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).