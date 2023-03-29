Економіка

16:04 29.03.2023

Виробництво цементу в Україні в 2022 р. скоротилося на 51%, споживання впало на дві третини - асоціація "Укрцемент"

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Виробництво цементу в Україні в 2022 р. скоротилося на 51%, споживання впало на дві третини - асоціація "Укрцемент"

Виробництво цементу в Україні у 2022 році скоротилося на 51% порівняно з 2021 роком – до 5,4 млн тонн, при цьому його споживання становило 35% від показника попереднього року, свідчать дані асоціації "Укрцемент".

"Вісім підприємств Асоціації у 2022 році випускали стратегічно важливий для країни цемент, який насамперед використовувався на важливих будівельних об'єктах оборонного значення. Зниження обсягів споживання цементу призвело відповідно до зниження виробництва. При цьому січень 2022 року був рекордним із виробництва цементу за спостереженнями останніх шість років", – розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" виконавчий директор-керівник департаменту науково-технічної інформації асоціації "Укрцемент" Людмила Крипка.

За її словами, експорт продукції до країн Європейського союзу дозволив уповільнити падіння виробництва. Так, обсяг експорту цементу за підсумками року скоротився лише на 3,7% і становив 935 тис. тонн, тоді як обсяг імпорту зменшився у 14,8 раза – до 39 тис. тонн.

У структурі імпорту минулого року 46,5% зайняли цементи прості, 41,6% – білі цементи, 10,9% – інші гідравлічні, 1% – глиноземисті.

"Динаміка експорту цементу 2022 року свідчить, що українські виробники у повному обсязі забезпечили внутрішній ринок і продовжили підтримувати своє виробництво постачанням до інших країн, переважно до ЄС", - зазначила експерт.

У свою чергу, українські підприємства у 2022 році випускали 16 типів цементів, серед яких найбільш популярними були цементи зі шлаком. При цьому виробники продовжують шукати шляхи збільшення ефективності композиційних портландцементів у разі зниження частки клінкеру, що є одним із головних факторів зниження викидів СО2, наголошує Крипка.

В асоціації також розглядають можливість використання подрібнених будівельних відходів із зруйнованих будівель (лінолеумів, килимових покриттів, поліетилену, гуми, дерева, пластику, руберойду тощо) для спалювання в цементних печах як альтернативне паливо, що може скоротити необхідність енергоносіїв.

Минулого року "Укрцемент" у співпраці з ДП "ДерждорНДІ" випустив "Альбом типових конструкцій жорсткого дорожнього одягу", що містить інформацію про варіанти дорожнього одягу з урахуванням категорії автомобільних доріг, регіону, ґрунту, технологій.

"Дорожнє будівництво - матеріаломістке виробництво з високою часткою витрат на сировину та основні матеріали. Відсутність бітуму змушує переходити на кращі практики та вітчизняні будматеріали. В альбомі зібрані детальні характеристики кожної конструкції, а також технологій відновлення або посилення дорожнього одягу із застосуванням цементобетону", - зазначає виконавчий директор асоціації.

Асоціація "Укрцемент" створена у січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств та організацій цементної та азбестоцементної промисловості "Укрцемент".

Теги: #цемент #виробництво

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