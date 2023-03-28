Кабмін схвалив залучення другого гранту від США на $2,5 млрд через проєкт МБРР і Міжнародної асоціації розвитку - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив залучення другого гранту від США в розмірі $2,5 млрд через проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалить розпорядження для отримання другого гранту цього року від США. Ідеться про $2,5 млрд. Ці кошти надійдуть через проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Ще $150 млн нададуть інші наші партнери. Це дасть змогу залучити вже другий цього року транш у розмірі $2 660 млн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, кошти підуть на зарплати рятувальникам, учителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим сім'ям.