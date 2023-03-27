Україна відправила 150 тис. тонн пшениці в Азію

Порти "Чорноморськ" і "Південний" у рамках "зернової ініціативи" в понеділок відправили 150 тис. тонн агропродукції трьома суднами до країн Азії, повідомило Мінвідновлення в понеділок.

"Зокрема, балкер ASL Ileana з 54,6 тис. тонн пшениці для Бангладеш", - зазначило міністерство.

У відомстві повідомили, що Бангладеш залишається ключовим споживачем української пшениці: з початку роботи "зернової ініціативи" країна отримала понад 710 тис. тонн пшениці з України.

"Ці обсяги могли б бути вищі, якби росіяни цілеспрямовано не сповільнювали інспекції суден у Туреччині", - наголосили в міністерстві.

За даними Мінвідновлення, за добу відбувається в середньому шість інспекцій як на вхід до портів, так і на вихід, або половина від затвердженого плану. У Босфорі своєї черги на інспекцію Спільного координаційного центру (СКЦ) очікують 94 судна.

Загалом із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 848 суден, які експортували 25,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморськ", "Одеса", "Південний"), а також зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив на термін 120 днів із можливістю продовження.

В ООН 18 березня, коли термін дії ініціативи закінчувався повторно, повідомили про її продовження. Водночас не уточнювали жодних термінів, проте турецька преса з посиланням на твердження української сторони повідомила, що йдеться "про продовження на 120 днів", тоді як російська наполягає, що ініціативу продовжено лише на 60 днів.