McDonald's відновлює роботу п'яти ресторанів в Одесі

Компанія McDonald's в Україні відновлює роботу п'яти ресторанів в Одесі з вівторка, 28 березня.

Як повідомила пресслужба компанії, ресторани запрацюють за адресами: вул. Пантелеймонівська, 17; вул. Дерибасівська, 23/1; пл. Незалежності, 1; вул. Черняховського, 1-б; вул. Краснова, 14а.

В одеських ресторанах так само, як і в решті закладів McDonald's в Україні, діятимуть розширені правила безпеки, згідно з якими в разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси та зачиняє заклад, щоб усі могли пройти в укриття.

Водночас компанія передбачає підвищений попит у перші дні після відкриття закладів в Одесі. Тому спочатку зали працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, щоб уникнути скупчення людей і щоб команди могли краще відпрацювати процедури з евакуації.

За аналогією з відновленням роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року у ресторанах буде представлене скорочене меню, до якого увійдуть основі страви McDonald's. Розширення меню відбуватиметься разом із відновленням ланцюгів постачання та нарощенням обсягів складів.

У пресслужбі також повідомили, що на початку квітня заплановано відкриття ще кількох закладів в Одесі, а наприкінці квітня - у Дніпрі.

Мережу розвиває ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Станом на 27 березня в мережі компанії в Україні працюють 67 ресторанів, із них 43 у столиці.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Статутний капітал ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на грудень-2021 становив 901,801 млн грн.