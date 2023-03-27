Економіка

17:37 27.03.2023

Агентство відновлення у 2023 році модернізує автомобільні ПП на кордоні з 5 країнами

2 хв читати
Агентство відновлення у 2023 році модернізує автомобільні ПП на кордоні з 5 країнами

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, до сфери управління якого передано пункти пропуску (ПП) через держкордон для автомобільного сполучення, зосередиться на найбільш завантажених напрямках та здійснить модернізацію ПП на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Молдовою, повідомляється на фейсбук-сторінці агентства.

"Процес передання ПП в управління Агентства для подальшого відновлення відбуватиметься поступово. У 2023 році ми зосередимо свою увагу насамперед на найбільш завантажених напрямках, зокрема в пунктах пропуску Ягодин, Рава-Руська, Краковець, Шегині, Дякове, Порубне, Красноїльськ, Дяківці, Біла Церква, Ужгород, Чоп (Тиса), Лужанка, Дійда, Могилів-Подільський та Рені", - повідомив голова агентства Мустафа Найєм.

Він зазначив, що агентство також модернізує прикордонні дороги у рамках міжнародного проєкту "Розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні". Йдеться про чотири маршрути у Львівській області: Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська, Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір, Т-14-20 Яворів - Грушів, Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич – Стрий.

На сьогоднішній день автомобільні пункти пропуску з Польщею (ПП Ягодин, Рава-Руська, Краковець, Шегині) обслуговують 53% вантажоперевезень, з Румунією (Дякове, Порубне, Красноїльськ, Дяківці, Біла Церква) – 18%, з Молдовою (Могилів-Подільський, Рені) – 14%, Угорщиною (Чоп (Тиса), Лужанка, Дійда) – 10%, зі Словаччиною (Ужгород) – 5%.

В Україні створено 100 автомобільних пунктів пропуску та пунктів контролю через держкордон для автомобільного сполучення, зокрема й міжнародні, міждержавні та місцеві. Необладнаними залишаються 33 пункти пропуску та ще 20, збудованих ще за радянських часів, потребують суттєвої реконструкції.

Агентству після завершення робіт будуть передані також пункти пропуску, які наразі будуються. Зокрема, пункт пропуску "Ніжанковичі – Мальховіце" у Львівській області та "Дяківці – Раковець" у Чернівецькій області. Пункти пропуску, розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, будуть передані на баланс Агентства після звільнення територій та скасування воєнного стану.

Як раніше повідомлялося, Агентство відновлення було визначено центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику з питань розвитку, будівництва, ремонту, обладнання та модернізації пунктів пропуску через держкордон для автомобільного транспорту.

На засіданні уряду схвалили пропозицію Мінрозвитку щодо передання об'єктів держвласності ПП у сферу управління Держагентства. До цього вони перебували у сфері управління Державною митною службою.

 

Теги: #кордон #відновлення #пп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 27.03.2023
Канадський проєкт SURGe надасть експертну підтримку Мінвідновлення України

Канадський проєкт SURGe надасть експертну підтримку Мінвідновлення України

19:45 24.03.2023
У Харкові відновлено близько 200 будинків, пошкоджених ворожими обстрілами, ще понад 50 - у процесі відновлення

У Харкові відновлено близько 200 будинків, пошкоджених ворожими обстрілами, ще понад 50 - у процесі відновлення

19:47 23.03.2023
Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

15:36 22.03.2023
Шмигаль доручив профільним відомствам представити стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні

Шмигаль доручив профільним відомствам представити стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні

11:11 22.03.2023
Представники Великої Британії, Швеції та Канади ознайомилися з перебігом відновлення об'єктів у Харкові, профінансованого урядами країн

Представники Великої Британії, Швеції та Канади ознайомилися з перебігом відновлення об'єктів у Харкові, профінансованого урядами країн

20:41 21.03.2023
Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

19:03 21.03.2023
Агентство відновлення розпочало ремонт автодороги Червоноград - Рава-Руська та відновило міст через р. Замглай

Агентство відновлення розпочало ремонт автодороги Червоноград - Рава-Руська та відновило міст через р. Замглай

16:53 20.03.2023
Апарат РНБО розробляє моделі післявоєнного розвитку України - Данілов

Апарат РНБО розробляє моделі післявоєнного розвитку України - Данілов

16:14 17.03.2023
Великий бізнес Італії має намір допомогти відбудовувати Україну після війни, підтримує санкції проти російської продукції

Великий бізнес Італії має намір допомогти відбудовувати Україну після війни, підтримує санкції проти російської продукції

14:41 16.03.2023
Єврокомісія запускає нову програму допомоги муніципалітетам у відновленні України

Єврокомісія запускає нову програму допомоги муніципалітетам у відновленні України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

Група кредиторів України готова продовжити відстрочку за її боргом на термін програми МВФ, Україна проведе переговори з приватними кредиторами про нову реструктуризацію

НБУ занепокоєний можливою стратегією виходу RBI з російського ринку шляхом обміну активів російської "дочки" на підсанкційний австрійський Сбербанк

Зеленський обговорив із делегацією Світового банку фінансування проєктів із відновлення України

Кабмін схвалив реалізацію дворічного експериментального проєкту із закупівлі безпілотних систем вітчизняного виробництва

ОСТАННЄ

Більшість у КМП Нацбанку допускають зниження облікової ставки раніше за прогноз, а 3 з 11 – восени або навіть раніше

Більшість держпідприємств буде передано до сфери управління Фонду держмайна – Шмигаль

Комісаром українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале 2023 року призначено голову Держагентства розвитку туризму

Кабмін продовжив програму розвитку автомобільних доріг до кінця року, зменшивши фінансування на 2023р. у 1,7 раза

Металургійна галузь відновиться тільки після деблокади портів - комерційний директор "Метінвесту"

Україна в неділю відправила шосте судно в рамках програми Grain From Ukraine

Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з МВФ за новою програмою EFF

"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

Жителям деокупованих територій виплатили понад 323 млн грн фінансової допомоги - Мінреінтеграції

Нідерландський FMO у 2022 р. визнав EUR137 млн збитку своїх інвестицій в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА