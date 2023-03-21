Кабмін підвищив мінімальний розмір гарантійного внеску для аукціонів із продажу спецдозволів на надрокористування

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами, зокрема, підвищивши мінімальний розмір гарантійного внеску для участі в електронних торгах.

"Нові правила проведення аукціону встановлюють динамічне збільшення заставного внеску, що гарантовано дасть змогу прибрати монополії, а сумлінному покупцю стати власником ліцензії на конкурентних умовах, створювати нові робочі місця та сплачувати податки до бюджетів усіх рівнів", - цитується у пресрелізі заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євген Федоренко.

За його словами, раніше уряд уже вносив зміни до порядку проведення аукціонів у частині підвищення мінімального розміру гарантійного внеску, однак випадки недобросовісної конкуренції не припинилися. При цьому відсутність конкуренції перешкоджає оновленню матеріально-технічної бази та застосуванню сучасних технологій надрокористування.

"Ми прагнемо до впровадження принципів збалансованого природокористування, де вкрай важливо стимулювати модернізацію наявних технологій, приводити їх до зразка європейської моделі виробництва і споживання", - пояснив заступник міністра.

Федоренко наголосив, що системна реформа надрокористування дасть змогу Україні стати рівноправним учасником Європейської стратегії у сфері мінеральної сировини до 2030 року.