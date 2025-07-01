Інтерфакс-Україна
Економіка
17:13 01.07.2025

Бізнес вкотре закликав Кабмін не посилювати навантаження на надрокористувачів

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Бізнес вкотре закликав Кабмін не посилювати навантаження на надрокористувачів

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) знову звернулася до Кабінету Міністрів України із заявою, де закликає його не посилювати навантаження на надрокористувачів.

"У червні 2025 року Державна служба геології та надр України оприлюднила оновлену редакцію проєкту постанови Кабміну, що передбачає внесення змін до постанови №303. Документ, як і раніше, пропонує відновити планові та позапланові перевірки надрокористувачів з високим ступенем ризику. Попри оновлення, суттєвих змін у питанні перевірок не відбулося", - пояснюють в ЄБА.

В асоціації також нагадали, що бізнес вже неодноразово просив уряд відхилити проєкт постанови. Наразі бізнес-спільнота знову звертається до нього з позиційним листом, наголошуючи на недоцільності ухвалення цієї ініціативи.

До того ж експерти ЄБА наголошують, що для виявлення несанкціонованого видобування корисних копалин за зупиненими дозволами достатньо відновити лише позапланові перевірки. Натомість проведення планових заходів держнагляду потребує додаткового бюджетного фінансування, якого наразі немає, а отже, може створити додаткове навантаження на бюджет без гарантії результатів.

Бізнес також звертає увагу, що в умовах воєнного стану підприємства стикаються з низкою труднощів, тож відновлення планових перевірок може дестабілізувати їхню роботу. Як альтернатива пропонується консультативно-моніторинговий підхід із фокусом на звітність, адресні виїзди у разі серйозних порушень і на підтримку надрокористувачів.

"ЄБА закликає відповідальні органи зважено підійти до цього питання і відхилити проєкт постанови в чинній редакції", - наголошує організація у своїй заяві.

 

Теги: #перевірки #єба #надрокористування

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