Економіка

12:52 21.03.2023

Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

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Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

Україна у вівторок отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у твіттері.

"Я вдячний Європейській комісії та (заступнику глави ЄК Валдісу Домбровскісу) за незмінну підтримку у збереженні фінансової стабільності", - зазначив глава українського Мінфіну.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік у розмірі EUR18 млрд. Кредит надано з 10-річним пільговим періодом. У січні Київ отримав перший транш - EUR3 млрд. Наступні виплати очікуються щомісяця з березня по EUR1,5 млрд.

Теги: #марченко #мінфін #фіндопомога

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