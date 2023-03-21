Концепцію презентованого у Львові ІП "Сигнівка" допомагає розробити КШЕ за підтримки уряду Великої Британії - Нефьодов

Концепцію розвитку муніципального індустріального парку (ІП) "Сигнівка", яку допомагає розробити Київська школа економіки (КШЕ) за підтримки уряду Великої Британії (UK Aid), презентовано у Львові минулого тижня, повідомив керівник проєктів з підтримки реформ КШЕ Максим Нефьодов.

"Парк буде розміщуватись на території 15 га площею 90 тис. кв. м виробничих площ. Ключові галузі - автопром, телеком, дата-центри, харчова та легка промисловість. Орієнтація на середній та малий бізнес", - написав Нефьодов у фейсбуці.

Він зазначив, що наступними етапами проєкту буде затвердження на сесії Львівської міської ради та реєстрація індустріального парку у відповідному держреєстрі.

"Після цього буде проведено відкритий конкурс для відбору керуючої компанії", - написав Нефьодов.

Як уточнюється на сайті Львівської міськради, ділянка ІП "Сигнівка" розташована за 5 км від центру міста, поблизу кільцевої дороги. Вона під'єднана до централізованого постачання води і до каналізації, поруч проходить залізнична вітка, яку можна підвести до ділянки.

Крім того, на сусідніх ділянках працюють промислові інвестори, що дає можливість залучати їхні підприємства до співпраці.

"План, який ми представляємо, дасть змогу місту протягом наступних 10 років створити до 1500 додаткових робочих місць, збільшити інвестиції приблизно на 1,5%", - наводить слова Нефьодова на презентації проєкту пресслужба міськради.

За його словами, наведеними пресслужбою, у Львові нині спостерігається справжній бум логістики, і індустріальні парки, орієнтовані на збільшення товарообігу з Європою, переживають стрімке зростання.

Згідно з дорожньою картою проєкту, оприлюдненою на сторінці Invest in Lviv у фейсбуці, затвердження концепції ІП "Сигнівка" на сесії міськради Львова очікують у квітні поточного року, реєстрацію в реєстрі ІП - у червні, проведення відкритого конкурсу з відбору керівної компанії - у липні, укладення договору з переможцем - у вересні.

Як очікується, керуюча компанія розпочне проєктування та будівництво першої черги ІП 2024 року.

Пресслужба Львівської міськради нагадує, що у Львові зводять два парки: індустріальний парк "М10" у промзоні "Рясне-2" та Sparrow Park Lviv на території промзони "Сигнівка".

Джерело: https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/pfbid02VSdRoEbVx86cDg77ffHyZ27HdaDSL8wgU8LWe1vKHUNhxWPN14Qy7SjdsS2S8X1Fl

Еще по теме