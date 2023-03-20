Ініціатива Метінвесту "Рятуємо життя" психологічно реабілітує людей у рамках проєкту "Незламна мама"

Ініціатива гірничо-металургійної групи "Метінвест" "Рятуємо життя" продовжує психологічну реабілітацію людей у рамках проєкту "Незламна мама", спрямувавши на це EUR8,4 млн.

Згідно з пресрелізом компанії в понеділок, ще одна група жінок та їхніх дітей пройшла програму психологічної реабілітації "Незламна мама", розроблену "Фондом Маша", до якої долучилася гуманітарна ініціатива групи "Метінвест" "Рятуємо життя".

При цьому уточнюється, що загалом за три зміни, партнером яких є "Метінвест", проєкт допоміг 194 жінкам і дітям подолати травми війни.

У третьому заїзді програми взяли участь співробітниці "Метінвесту", дружини працівників компанії та їхні діти. Це люди, які втратили близьких, переселенці й ті, чиї оселі зруйнувала війна. Три тижні учасниці програми працювали з психологами в пансіонатах на заході України, щоб стабілізувати психоемоційний стан.

Цього року проєкт має намір розширити допомогу: залучити до програми стабілізації психоемоційного стану ще 500 матерів і 500 дітей.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков пояснив, що психологічна допомога жінкам і дітям - один з основних напрямів ініціативи "Рятуємо життя".

"Завдяки підтримці донорів найближчим часом ми плануємо залучити до програми не лише співробітниць "Метінвесту", а й постраждалих від війни жінок і дітей із регіонів присутності компанії", - сказав Риженков, якого цитує пресслужба.

Психологи проєкту створили безпечний простір для мам і дітей, з якими проводили корекційно-розвивальну програму, що допомагає підвищити стресостійкість.

Голова громадської організації "Фонд Маша" Тетяна Мураткіна констатувала, що місія фонду - відновлювати жінок для відновлення України.

"Щоб жінка мала бажання продовжувати активне життя, піклуватися про себе та свою родину. Ми стабілізуємо емоційний стан жінок, використовуючи найкращі світові практики психології та вже власні методичні розробки", - пояснила вона.

Ініціативу "Рятуємо життя" створила група "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За рік повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тис. людей на суму 8,4 млн євро. Українці отримали понад 4 тис. тонн продуктів харчування та засобів гігієни, а лікарні - медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на понад 246 тис. євро.

Разом із проєктом підтримки протезування в Україні ініціатива створила програму протезування, її на різних стадіях проходять 34 людини, які перенесли ампутації кінцівок. Семеро з них уже отримали протези вартістю до 30 тис. євро.

Донорами проєкту стали понад 200 компаній з усього світу. До ініціативи долучилися 400 волонтерів і 10 фондів і громадських організацій.