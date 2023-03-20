Економіка

08:08 20.03.2023

РФ у січні вийшла на перше місце за постачанням газу в Китай

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РФ у січні 2023 року вийшла на перше місце за поставками природного газу в Китай - за сумою експорту газопроводом і в зрідженому вигляді, повідомляє митниця КНР.

Загальні поставки російського палива становили 2,7 млрд куб. м. РФ із великим відривом обійшла інших великих постачальників - Туркменістан і Катар (по 2,2 млрд куб. м), Австралію (1,9 млрд куб. м).

У частині трубопровідних поставок з Росії з січня 2023 року відбулося чергове зростання згідно з раніше визначеним графіком. У підсумку в січні "Газпром" (MOEX: GAZP) поставив магістраллю "Сила Сибіру" в Китай майже 2 млрд куб. м газу. Поставки ЗПГ додали ще 770 млн куб. м (це 8-9 партій).

У РФ великотоннажний СПГ виробляють заводи "Сахалінської енергії" (співвласники - "Газпром", Mitsui і Mitsubishi), а також "Ямал СПГ" (учасники - "НОВАТЕК" (MOEX: NVTK), TotalEnergies (SPB: TOT), китайські CNPC і SRF).

Загальний імпорт у січні 2023 року зріс до січня-2022 на 1% - до 11,3 млрд куб. м. При цьому імпорт скрапленого природного газу в січні відчутно зріс - уперше після безперервної серії із 13 місяців падіння.

У січні 2023 року КНР імпортувала 5,210 млн тонн СПГ, що на 7% більше, ніж у січні-2022 (4,864 млн тонн). Увесь 2022 рік покупки знижувалися щодо тих самих місяців минулого року: середня динаміка - мінус 22%, в інтервалі від 7% до 35%. Також імпорт знижувався в грудні 2021 до грудня-2020.

Загальні поставки трубопровідного газу склали в січні 2023 року 4,48 млрд куб. м після 4,83 млрд куб. м у січні-2022 і 4,37 млрд куб. м у грудні-2022.

Усі постачальники газу з Центральної Азії скорочують експорт, спрямовують обсяги на покриття потреб внутрішнього ринку. Туркменія поставила 2,2 млрд куб м газу, що є мінімальним значенням за останні 27 місяців. Майже припинив поставки Казахстан, повністю зупинив експорт Узбекистан.

 

 

Теги: #спг #імпорт #динаміка

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