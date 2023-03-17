Економіка

12:18 17.03.2023

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили очисний комбайн для шахти "Західно-Донбаська"

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Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили очисний комбайн для шахти "Західно-Донбаська"

Машинобудівна компанія Corum Group, що входить до складу "ДТЕК Енерго", виготовила очисний комбайн для шахти "Західно-Донбаська" ("ДТЕК Павлоградвугілля"), повідомляє компанія на фейсбук-сторінці.

"З початком війни виготовлення кожного комбайна – справжнє випробування…Відвантаживши на початку року очисний комбайн УКД200-500 для ш\у ім.Героїв космосу, машинобудівники одразу взялися за виготовлення нової машини", - зазначається у повідомленні.

Головною особливістю нового комбайна в Corum називають можливість одночасно проводити операції з руйнування масиву корисних копалин та завантаження руйнованої гірської маси на забійний конвеєр.

"У комбайні впроваджено всі нововведення та технічні рішення, накопичені за 10 років його використання на основних вугледобувних підприємствах України", - додають у компанії.

Вартість машини не розголошують.

Corum Group - провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні, входить до складу "ДТЕК Енерго" - операційної компанії, яка відповідає за видобуток вугілля та виробництво електроенергії з вугілля у структурі холдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Як повідомлялося, в рамках релокації Дружківський машзавод (Донецька обл.,) та завод "Світло шахтаря" (Харків), що входять до Corum, було створено виробничі майданчики у Дніпропетровській, Волинській та Хмельницькій областях.

У травні 2022 року на майданчику зі збирання комбайнів у Дніпрі компанія випустила перший після релокації прохідницький комбайн. За 2022 рік Corum виготовила для шахт дев'ять комбайнів, 147 одиниць гірничо-шахтного обладнання та 456 тис. запчастин та комплектуючих.

 

 

Теги: #corum_group #дтек_енерго

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