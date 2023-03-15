Польща, Латвія і Литва закликають ЄС знизити стелю цін на російську нафту до $51,45 за барель - ЗМІ

Влада Польщі, Латвії та Литви закликає знизити стелю цін на нафту з Росії, встановлену в грудні на рівні $60 за барель, до $51,45 за барель, пише агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

На їхню думку, новий рівень буде на 5% нижчим за ринкові ціни, зазначають джерела.

З урахуванням того, що доходи російського бюджету від експорту нафти в січні становили $13 млрд, зниження максимальної відпускної ціни дало б змогу скоротити їх на $650 млн, вважає влада зазначених країн.

Латвія, Литва і Польща послідовно виступають за посилення санкцій проти Росії. Під час переговорів щодо стелі цін торік їхні вимоги було проігноровано через позицію Вашингтона, який наполягав, щоб обмеження були встановлені на рівні, який не загрожує постачанню палива на світові ринки, зазначає Bloomberg.

У середу представники країн ЄС розпочнуть обговорення можливого перегляду стелі цін на російську нафту. Згідно з наявними домовленостями, перегляд відбувається раз на два місяці. У січні за підсумками переговорів було вирішено зберегти стелю на рівні $60 за барель.