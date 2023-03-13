Економіка

13:58 13.03.2023

"Карпатські мінводи" перемогли у конкурсі на управляючого "Моршинською"

2 хв читати
"Карпатські мінводи" перемогли у конкурсі на управляючого "Моршинською"

ТОВ "Карпатські мінеральні води" (КМВ) здобуло перемогу в організованому АРМА конкурсі з відбору управителя для заарештованих активів виробників та реалізаторів мінеральних вод, зокрема "Моршинської".

"Після оцінки заарештованих корпоративних прав із переможцем відбору буде укладено договір управління", – повідомила АРМА у понеділок на сайті.

Інформація про запропоновані КМВ умови, які забезпечили перемогу, наразі відсутня.

Як повідомлялося, АРМА 10 лютого оголосило конкурс із відбору управителя для заарештованих активів компанії IDS Ukraine, яка виробляє та реалізує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi.

АРМА нагадала, що документи для участі у конкурсі загалом подали 10 учасників, дев'ять із яких направили пропозиції у встановлений для цього термін. Серед учасників були "Свалявські мінеральні води", корпорація "Українські мінеральні води", "Запорізький хлібокомбінат №1", "Геологічна інвестиційна група", "Торговий дім АВ", "Спіко"; "Афіна-група", "Виробнича компанія Гуд Фуд".

За інформацією групи компаній "Карпатські мінеральні води" на сайті, вона розпочала свою діяльність на ринку мінеральних вод у 1996 році з розливу мінеральної природної води ТМ "Карпатська Джерельна". У червні 2002 року була реорганізована на завод із виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв "Карпатські мінеральні води". У тому ж році було розпочато виробництво солодких газованих напоїв ТМ "Фруктова Джерельна" та ТМ "Соковинка", а 2016 року - енергетичного напою ТМ "Dragon".

У 2019-2020 роках щорічний виторг ТОВ "Карпатські мінеральні води" дещо перевищував 100 млн грн за чистого прибутку відповідно 33 млн грн та 14 млн грн. За дев'ять місяців 2021 року виторг становив 87,6 млн грн за чистого прибутку 21 млн грн.

Наприкінці лютого 2023 року начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький за підсумками зустрічі з КМВ повідомив про плани групи збудувати ще один завод в області потужністю на першому етапі 230 млн пляшок води на рік.

"Попередньо, будівництво розпочнуть вже цієї весни. Спорудження першого пускового комплексу буде завершено навесні 2024 року", – написав Козицький.

Передбачається, що після першого пускового комплексу буде збудовано ще три пускові комплекси. Роботу отримають 300 людей. Щорічно підприємство сплачуватиме близько 110 млн грн податків.

Теги: #арма #моршинська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:10 23.02.2023
Позиція компанії IDS Ukraine щодо звернення АРМА до БЕБ з приводу арешту майнових комплексів

Позиція компанії IDS Ukraine щодо звернення АРМА до БЕБ з приводу арешту майнових комплексів

16:46 22.02.2023
Арахамія пропонує закрити АРМА та передати заарештовані активи ФДМ для відкритого продажу

Арахамія пропонує закрити АРМА та передати заарештовані активи ФДМ для відкритого продажу

14:04 22.02.2023
АРМА відповіла на пропозицію Фіали скасувати конкурс із відбору управляючого корпоративними правами виробника "Моршинської"

АРМА відповіла на пропозицію Фіали скасувати конкурс із відбору управляючого корпоративними правами виробника "Моршинської"

14:08 13.02.2023
Менеджмент IDS Ukraine занепокоєний оголошенням АРМА конкурсу на посаду управляючого корпоративними правами компанії

Менеджмент IDS Ukraine занепокоєний оголошенням АРМА конкурсу на посаду управляючого корпоративними правами компанії

11:41 13.02.2023
Офіційна позиція IDS Ukraine щодо оголошення АРМА про початок конкурсного відбору управителя корпоративними правами виробника мінеральних вод "Моршинська", "Миргородська", "Аляска", "Aqua Life" та "Воля"

Офіційна позиція IDS Ukraine щодо оголошення АРМА про початок конкурсного відбору управителя корпоративними правами виробника мінеральних вод "Моршинська", "Миргородська", "Аляска", "Aqua Life" та "Воля"

14:54 10.02.2023
АРМА розпочала пошук управляючого для заарештованих активів виробника мінвод "Моршинська" IDS Ukraine

АРМА розпочала пошук управляючого для заарештованих активів виробника мінвод "Моршинська" IDS Ukraine

07:19 01.02.2023
АРМА на час війни залишить запущений реєстр заарештованих активів закритим для громадськості

АРМА на час війни залишить запущений реєстр заарештованих активів закритим для громадськості

11:37 12.01.2023
АРМА передана нерухомість у центрі Львова, що належить підприємству з російськими власниками

АРМА передана нерухомість у центрі Львова, що належить підприємству з російськими власниками

12:45 10.01.2023
Державний "Олімпійський навчально-спортивний комплекс "Конча-Заспа" стане управителем спортбази Медведчука

Державний "Олімпійський навчально-спортивний комплекс "Конча-Заспа" стане управителем спортбази Медведчука

21:07 03.01.2023
Заарештовані активи російського олігарха на 800 млн грн передано до АРМА

Заарештовані активи російського олігарха на 800 млн грн передано до АРМА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада може збільшити військові витрати в держбюджеті-2023 на більше ніж 500 млрд грн, стверджує нардеп Железняк

Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною у Варшаві про потенційну програму

НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк

ОСТАННЄ

"Сентравіс" продовжує роботу на повній потужності, залучив клієнтів на нове виробництво, що нещодавно відкрилося в Ужгороді

Нацбанк запроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ"

"Укрдонінвест" Кропачова переміг у конкурсі ФДМ з продажу Білгород-Дністровського морпорту за 220 млн грн

Мережа платіжних терміналів iBox відновила роботу

ФГВФО з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам банку "Форвард" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення

Рада може збільшити військові витрати в держбюджеті-2023 на більше ніж 500 млрд грн, стверджує нардеп Железняк

Канада впроваджує заборону на імпорт алюмінію та продукцію зі сталі РФ

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $277,9 млн

Банки мають створити умови для участі уповноваженого НБУ в засіданнях органів управління та колегіальних органів банку в будь-яких форматах

Кабмін виділив 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА