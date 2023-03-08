Економіка

11:18 08.03.2023

Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Форвард"

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Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Форвард"

Національний банк України, керуючись вимогами законів та враховуючи пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), ухвалив рішення №90 від 7 березня про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Банк Форвард" із 8 березня 2023 року.

У пресрелізі в середу НБУ нагадав, що 7 лютого його правління вирішило віднести банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням ним своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства України, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних.

ФГВФО з 1 березня розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам банку "Форвард" за договорами, термін дії яких сплив до 7 лютого 2023 року та за договорами банківського розрахунку. До першої частини загального реєстру вкладників внесено інформацію про понад 48 тис. рахунків із загальною гарантованою сумою майже 326 млн грн.

Кінцевим бенефіціарним власником банку є громадянин Росії Рустам Таріко. Указом президента України в жовтні 2022 року введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріка застосовано персональні санкції.

За інформацією НБУ, на 1 січня 2023 року банк за розміром активів посідав 46-те місце (2,36 млрд грн) із 67 банків, що діяли на той момент.

Теги: #банк #форвард #ліквідація

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